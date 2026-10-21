हरियाणा CM बोले - प्लीज़ ना करें हड़ताल, सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ, APTEL में मजबूती से करेंगे पैरवी
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ हैं और एपीटीईएल में अपील करेगी.
Published : October 21, 2026 at 10:39 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह से बिजली कर्मचारियों के साथ है. सरकार एचईआरसी के इस निर्णय के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील करेगी तथा इस केस की जोरदार तरीके से पैरवी भी करेगी. इसके लिए सरकार बिजली यूनियनों के विश्वास के वकील को हायर कर उनके माध्यम से केस लड़ने को तैयार है. सरकार बिजली कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है और बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं.
हड़ताल से निपटने के लिए बैठक : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से बुलाई गई तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही. सभी जिलों के उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े. बैठक में बिजली मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल भी मौजूद थे.
हड़ताल को स्थगित करने की अपील : मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम व नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का निर्णय देने के फैसले का सरकार बिजली यूनियनों के साथ शुरू से ही विरोध कर रही है. सरकार ने बिजली कर्मचारी यूनियनों की मांग के अनुरूप इस मामले के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में जाने का निर्णय लिया है. सरकार इस मामले में पूरी तरह से बिजली कर्मचारियों के साथ है और कर्मचारियों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं. मुख्यमंत्री ने बिजली यूनियनों से अपील करते हुए कहा कि वे जनहित को देखते हुए हड़ताल के निर्णय को स्थगित करें.
ड्रोन की व्यवस्था भी की जाए : मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से बुलाई गई तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल से आमजन को कोई परेशानी ना होने दी जाए. सभी विभागों को प्रो-एक्टिव होकर काम करना है और यह ध्यान रखना है कि हड़ताल के चलते कोई अव्यवस्था न फैले तथा किसी भी बिजली संस्थान को कोई नुकसान ना होने दिया जाए. उन्होंने कहा कि संवेदनशील उपक्रमों की निगरानी के लिए ड्रोन की व्यवस्था भी की जाए.
पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाए : उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि हड़ताल की आड़ में कोई असामाजिक तत्व अव्यवस्था न फैलाने पाए. उन्होंने कहा कि जिलों में उपायुक्त अलग-अलग विभागों में कार्यरत टेक्निकल स्टाफ, उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों तथा आईटीआई में कोर्स करने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं भी बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए ले सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इन्हें कार्य करने से पहले सेफ्टी किट दी जाए और सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जाएं.
उपायुक्त जिला स्तर की कमेटी गठित करें : नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी उपायुक्त जिला स्तर की कमेटी गठित करें जो चंडीगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई-लेवल कमेटी को नियमित रूप से रिपोर्ट दें. उपायुक्त अपने जिले में हॉटलाइन नंबर के माध्यम से मुख्यालय से संपर्क बनाए रखें तथा जनता की शिकायत सुनने के लिए अलग से कंट्रोल रूम के नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं.
उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली कर्मचारी यूनियन की हड़ताल की आड़ में उपद्रव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई असामाजिक तत्व किसी बिजलीघर अथवा पावरग्रिड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त काूननी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा करना जनता के पैसे की बर्बादी होगी और सरकार इसे सहन नहीं करेगी.
आमजन को असुविधा ना होने पाए : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन होने के चलते ऐसी व्यवस्था की जाए कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन को असुविधा न होने पाए. इसके साथ ही अन्य सभी विभागों की सेवाएं निर्बाध रूप से जनता को मिलती रहे, यह भी ध्यान रखा जाए. उन्होंने हड़ताल के प्रभाव को कम करने के लिए उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है : बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि एचईआरसी केंद्र सरकार के अधीन एक स्वतंत्र नियामक है. सरकार ने हरियाणा में निजी कंपनी के माध्यम से बिजली आपूर्ति लाइसेंस देने के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा. एचईआरसी के नियमों में इसका प्रावधान है कि कोई कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है. सरकार ने इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरू से ही निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध किया है और आगे इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे. इस मामले में बिजली यूनियनों के पास कोई सुझाव या रास्ता है तो वह सरकार के संज्ञान में ला सकती है ताकि दोनों पक्ष मिलकर इस मामले में बेहतर तरीके से पैरवी कर सकें.
फोर्स तैनात की गई : पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि हड़ताल के दौरान सुरक्षा हेतु समुचित उपाय किए गए हैं. इसके लिए सभी जिलों में 1015 स्थानों पर 6230 पुलिस कर्मचारियों की फोर्स तैनात की गई है. पुलिस द्वारा 1501 नंबर पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सभी जिलों में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जा रही है. हड़ताल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को पुख्ता सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
आशिमा बराड़ ने क्या कहा ? : ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने बताया कि हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने केवल एक दिन के नोटिस पर तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. हड़ताल के दौरान आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों तथा पड़ोसी राज्यों के बिजली कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में डायरेक्टर लेवल के अधिकारी तैनात रहेंगे. हड़ताल की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी तथा हड़ताल से निपटने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं. बिजली व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.
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