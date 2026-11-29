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लंदन पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारतीय उच्चायुक्त ने किया स्वागत, हरियाणा में निवेश लाने की कोशिश

लंदन पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( Nayab Saini )

लंदन(यूके) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 नवंबर 2026 को लंदन पहुंचे हैं. ये यात्रा 28 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाले उनके ब्रिटेन और जर्मनी दौरे का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है.

लंदन पहुंचने पर स्वागत : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लंदन पहुंचे. उनकी ये यात्रा ब्रिटेन के साथ हरियाणा के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने तथा भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से है. लंदन पहुंचने पर ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पी. कुमारन पेरियासामी और डिप्टी हाई कमिश्नर कार्तिक पांडे ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रिटिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश के अवसरों से जोड़ेंगे और अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए ब्रिटिश सांसदों व प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित करेंगे.

निवेशकों को जानकारी दी : हरियाणा में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम (यूके) के दौरे पर गए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरे के पहले दिन उद्योगपतियों, वैश्विक निवेशकों और प्रवासी भारतीयों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना, निवेश की व्यापक संभावनाओं, उद्योग अनुकूल नीतियों, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन की जानकारी निवेशकों को दी. प्रतिनिधिमंडल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे. प्रवासी भारतीयों से भी संवाद : मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की. इस दौरान हरियाणा और यूके के बीच औद्योगिक निवेश बढ़ाने, व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.