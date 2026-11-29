लंदन पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारतीय उच्चायुक्त ने किया स्वागत, हरियाणा में निवेश लाने की कोशिश
NAYAB SINGH SAINI LONDON VISIT :हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लंदन दौरे पर हैं जहां पर वे हरियाणा में निवेश लाने की कोशिश करेंगे.
Published : November 29, 2026 at 8:04 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 8:51 PM IST
लंदन(यूके) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 नवंबर 2026 को लंदन पहुंचे हैं. ये यात्रा 28 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाले उनके ब्रिटेन और जर्मनी दौरे का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है.
लंदन पहुंचने पर स्वागत : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लंदन पहुंचे. उनकी ये यात्रा ब्रिटेन के साथ हरियाणा के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने तथा भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से है. लंदन पहुंचने पर ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पी. कुमारन पेरियासामी और डिप्टी हाई कमिश्नर कार्तिक पांडे ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रिटिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश के अवसरों से जोड़ेंगे और अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए ब्रिटिश सांसदों व प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित करेंगे.
नमस्ते LONDON 🙏 हरियाणा से लंदन तक… विकास, निवेश और रोजगार की नई उड़ान! 🇮🇳🤝🇬🇧 https://t.co/80D0LjVymr— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 29, 2026
निवेशकों को जानकारी दी : हरियाणा में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम (यूके) के दौरे पर गए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरे के पहले दिन उद्योगपतियों, वैश्विक निवेशकों और प्रवासी भारतीयों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना, निवेश की व्यापक संभावनाओं, उद्योग अनुकूल नीतियों, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन की जानकारी निवेशकों को दी. प्रतिनिधिमंडल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे.
प्रवासी भारतीयों से भी संवाद : मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की. इस दौरान हरियाणा और यूके के बीच औद्योगिक निवेश बढ़ाने, व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.
कृषि प्रधान राज्य से औद्योगिक हब तक हरियाणा की पहचान : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा अब केवल कृषि प्रधान राज्य के रूप में ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सेवा क्षेत्र, खेल, शिक्षा और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है. उन्होंने कहा कि राज्य में मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम और कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतिगत वातावरण तैयार करने, निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेशकों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
जर्मनी भी जाएंगे सैनी : इस दौरे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और क्वीन एलिजाबेथ स्कूल (बार्नेट) से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा लंदन के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में सहभागिता भी शामिल है. ब्रिटेन के बाद यह प्रतिनिधिमंडल जर्मनी जाएगा, जहां 2 दिसंबर को स्टेट रोडशो और 3 दिसंबर को फ्राउनहोफर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर एमओयू प्रस्तावित है. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दे रही है. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं. उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान वैश्विक निवेशकों, प्रमुख उद्योगपतियों, बिजनेस लीडर्स, शैक्षणिक संस्थानों, यूके के सांसदों और हरियाणा मूल के प्रवासी भारतीयों के साथ बैठकें एवं संवाद किए जाएंगे. इसके अलावा जर्मनी में हरियाणा स्टेट रोड-शो के माध्यम से प्रदेश की निवेश संभावनाओं और उद्योग अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित किया जाएगा. विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में एमओयू किए जाने की भी योजना है.
हरियाणा सीएम ने किया पोस्ट : हरियाणा सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे की जानकारी देते हुए पोस्ट किया और लिखा कि "हरियाणा के निवेश को प्रमुख यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत लंदन यात्रा के दौरान यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त श्री कुमारन पेरियासामी जी के साथ एक सार्थक बैठक हुई".
Had a productive meeting with Mr. Kumaran Periasamy, High Commissioner of India to the United Kingdom, during my visit to London as part of Haryana’s investment outreach to key European markets. 🇮🇳🤝🇬🇧 हरियाणा के निवेश को प्रमुख यूरोपीय बाजारों तक पहुँचाने के प्रयासों के तहत लंदन यात्रा के दौरान यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त श्री कुमारन पेरियासामी जी के साथ एक सार्थक बैठक हुई। 🇮🇳🤝🇬🇧— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 29, 2026
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