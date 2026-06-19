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मुख्य डेरा बाबा भूमणशाह में योग का महाकुंभ, मुख्यमंत्री सैनी बोले- "योग से बनेगा नशामुक्त हरियाणा"

सिरसा के बाबा भूमणशाह डेरा में योग शिविर में मुख्यमंत्री शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने योग, नशामुक्त हरियाणा, वैश्विक योग अभियान पर जोर दिया.

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मुख्य डेरा बाबा भूमणशाह में योग का महाकुंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 19, 2026 at 11:51 AM IST

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सिरसा: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा स्थित मुख्य डेरा बाबा भूमणशाह में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया. डेरा गद्दीनशीन बाबा ब्रह्मदास के सान्निध्य में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. शिविर में सैकड़ों स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा भाजपा नेताओं ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया.

"आश्रम में आकर मिली शांति और ऊर्जा": कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बाबा भूमणशाह के आश्रम में आकर मुझे अपार शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है. यह स्थान मानव सेवा और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रेरणास्रोत है. योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली जीवनशैली है, जो व्यक्ति को संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देती है."

मुख्यमंत्री सैनी बोले- "योग से बनेगा नशामुक्त हरियाणा" (ETV Bharat)

"PM के प्रयासों से योग को मिली वैश्विक पहचान": मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है. भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है और करोड़ों लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं. योग आज विश्व को स्वास्थ्य, शांति और सकारात्मक जीवन का संदेश दे रहा है."

हर जिले में योग शिविर: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हरियाणा सरकार योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. हर जिले में योग अभ्यास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया है. प्रदेश सरकार 'योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा' थीम पर विशेष अभियान चला रही है, ताकि युवा पीढ़ी स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर नशे से दूर रहे."

बाबा ब्रह्मदास से लिया आशीर्वाद: कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेरा गद्दीनशीन बाबा ब्रह्मदास से आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे. योग शिविर में सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ समाज और नशामुक्त हरियाणा का संदेश दिया गया.

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