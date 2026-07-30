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करनाल में 77वें वन महोत्सव का आगाज, CM सैनी ने 800 बच्चों संग किया पौधारोपण, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और पंजाब सरकार पर जमकर बोला हमला

करनाल वन महोत्सव में मुख्यमंत्री सैनी ने 800 बच्चों संग पौधारोपण किया. इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और विपक्ष पर निशाना साधा.

Haryana Van Mahotsav 2026
करनाल में 77वें वन महोत्सव का आगाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 30, 2026 at 5:20 PM IST

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करनाल: करनाल के कुटेल स्थित निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया. समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण विशिष्ट अतिथि रहे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभाग की उपलब्धियों की जानकारी ली. उन्होंने "हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज" तथा "धार्मिक वृक्षारोपण" पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया.

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान से पर्यावरण संरक्षण का संदेश: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण कर वन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया. इस दौरान लगभग 800 स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर पौधे लगाए. मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल करने की शपथ भी दिलाई. वन विभाग की ओर से समारोह के दौरान लगभग 20 हजार पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया.

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करनाल वन महोत्सव में मुख्यमंत्री सैनी (ETV Bharat)

"एक लोटा भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम": अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सावन माह का की आज से शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि, "जिस तरह श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए. वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि मानव जीवन को स्वस्थ रखने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं."

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भविष्य का वटवृक्ष: मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रदेश के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि, "यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि आने वाले समय में वटवृक्ष की तरह पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला संस्थान बनेगा. यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे और हरियाणा ही नहीं, अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा."

CM सैनी ने 800 बच्चों संग किया पौधारोपण (ETV Bharat)

डॉक्टर इलाज करते हैं, वृक्ष बीमारियों से बचाते हैं: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "अस्पतालों में ऑक्सीजन मरीज को जीवन देती है, लेकिन वृक्ष बिना किसी भेदभाव के चौबीसों घंटे सभी को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. डॉक्टर बीमारी के बाद उपचार करते हैं, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हराभरा वातावरण अनेक बीमारियों से पहले ही बचा लेते हैं. इसलिए पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है."

घरौंडा क्षेत्र को बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम के दौरान घरौंडा क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सामने से गुजरने वाली ड्रेन नंबर-1 के पुनर्निर्माण की घोषणा की. उन्होंने बताया कि, "करीब 6 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से आसपास के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा. हरियाणा सरकार प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है. इसी कड़ी में 48 एकड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और शुद्ध वातावरण मिल सके."

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करनाल वन महोत्सव में मुख्यमंत्री सैनी ने 800 बच्चों संग पौधारोपण किया (ETV Bharat)

पंजाब में पेपर लीक पर हमला: पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया. उन्होंने कहा कि, "चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करने वाले आज पूरी तरह मौन हैं. फार्मेसी सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बावजूद युवाओं की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है. जो लोग पहले पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात करते थे, आज वही चुप्पी साधे हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2024 में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया, जबकि 1986 में इस विषय पर चर्चा होने के बावजूद कांग्रेस सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना सकी. अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है."

दिल्ली आंदोलन और राहुल गांधी पर भी साधा निशाना: दिल्ली में हुए युवा आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रदर्शन के दौरान जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें कोई भी अभिभावक सुनना पसंद नहीं करेगा. कांग्रेस युवाओं को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है." वहीं, राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है. कांग्रेस के 55 वर्षों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासन की तुलना जनता स्वयं कर सकती है." इसके साथ ही पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में मजबूत प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाने में सफल होगी.

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