नायब सिंह सैनी ने 14 देशों के छात्रों से बातचीत की, बोले - नई तकनीकों को अपनाइए, हरियाणा के "ब्रांड एंबेसडर" बनिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के एक दल से बातचीत की है.
Published : August 19, 2026 at 11:00 PM IST
चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के एक दल से बातचीत की. इस बातचीत में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (हिसार), कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (कुरुक्षेत्र) और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी (मुल्लाना) में पढ़ रहे 14 देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया.
"दुनिया तेज़ी से बदल रही है": हरियाणा सरकार का विदेशी सहयोग विभाग 'गो ग्लोबल' (Go Global) अप्रोच के ज़रिए राज्य को दुनिया से जोड़ने और युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है. इन्हीं कोशिशों के तहत, सैनी ने विदेशी छात्रों के दल से बातचीत की. सैनी ने कहा कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और दूसरी आधुनिक तकनीकों ने शिक्षा, हेल्थकेयर और खेती समेत कई क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं. उन्होंने कहा, "ऐसे में युवाओं को सीखते रहना चाहिए, नई तकनीकों को अपनाना चाहिए और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए." उन्होंने कहा कि युवाओं को 'गो ग्लोबल' अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा जीवन की आखिरी मंज़िल नहीं है, बल्कि आगे की यात्रा की शुरुआत है."
अपने अनुभव साझा किए : कार्यक्रम के दौरान, सैनी ने छात्रों से उनकी पढ़ाई, उन्हें मिली नई जानकारियों और हरियाणा में रहने और पढ़ने के उनके अनुभव के बारे में पूछा. छात्रों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और शिक्षा व रिसर्च, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई के माहौल, हरियाणा की संस्कृति और राज्य के लोगों के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया. इस बातचीत में अफ़्रीकी देशों समेत कई देशों के छात्र शामिल हुए. इनमें अफ़ग़ानिस्तान की एक छात्रा भी शामिल थी, जिसने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी PhD पूरी की थी और हरियाणा में बिताए सात सालों के अपने अनुभव साझा किए. उसकी बातचीत की एक खास बात यह थी कि उसने पूरी तरह से हिंदी में बात की. दूसरे छात्रों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने रिसर्च और पढ़ाई-लिखाई से जुड़े अनुभव साझा किए और कहा कि हरियाणा में रहने से उन्हें न सिर्फ़ अपने-अपने क्षेत्र में पढ़ाई करने का मौका मिला, बल्कि भारतीय और हरियाणवी संस्कृति को समझने का भी मौका मिला.
हरियाणा के "ब्रांड एंबेसडर" : सैनी ने कहा कि छात्र अपने-अपने देशों में राज्य की शिक्षा, संस्कृति और यहां के अपने अनुभवों की सकारात्मक छवि पेश करके हरियाणा के "ब्रांड एंबेसडर" के तौर पर काम कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे हरियाणा में हासिल किए गए ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल अपने-अपने देशों के विकास में योगदान देने के लिए भी करें. उन्होंने छात्रों से अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत, लगन और लगातार सीखते रहने की भावना के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया. सैनी ने सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि हरियाणा में बिताया गया समय, और यहां मिली शिक्षा व अनुभव, उनके जीवन का एक कीमती हिस्सा बना रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार दुनिया के साथ संबंध केवल G2G यानी सरकार-से-सरकार के संपर्क के ज़रिए ही नहीं, बल्कि "दिल से दिल के जुड़ाव" के ज़रिए भी बनाने में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का संदेश दिया है और राज्य सरकार भी उसी भावना को आगे बढ़ा रही है. सैनी ने कहा कि शिक्षा के लिए हरियाणा आने वाले विदेशी छात्र सिर्फ़ डिग्री लेकर ही नहीं लौटते, बल्कि वे अपने साथ हरियाणा की संस्कृति, परंपराओं और लोगों की समझ भी ले जाते हैं. उन्होंने कहा, "इन छात्रों के ज़रिए लोगों के बीच आपसी संबंध मज़बूत होंगे, जिससे हरियाणा और उनके देशों के बीच आपसी समझ, सहयोग और भरोसा और गहरा होगा."
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