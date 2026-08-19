ETV Bharat / state

नायब सिंह सैनी ने 14 देशों के छात्रों से बातचीत की, बोले - नई तकनीकों को अपनाइए, हरियाणा के "ब्रांड एंबेसडर" बनिए

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के एक दल से बातचीत की. इस बातचीत में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (हिसार), कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (कुरुक्षेत्र) और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी (मुल्लाना) में पढ़ रहे 14 देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया.

"दुनिया तेज़ी से बदल रही है": हरियाणा सरकार का विदेशी सहयोग विभाग 'गो ग्लोबल' (Go Global) अप्रोच के ज़रिए राज्य को दुनिया से जोड़ने और युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है. इन्हीं कोशिशों के तहत, सैनी ने विदेशी छात्रों के दल से बातचीत की. सैनी ने कहा कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और दूसरी आधुनिक तकनीकों ने शिक्षा, हेल्थकेयर और खेती समेत कई क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं. उन्होंने कहा, "ऐसे में युवाओं को सीखते रहना चाहिए, नई तकनीकों को अपनाना चाहिए और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए." उन्होंने कहा कि युवाओं को 'गो ग्लोबल' अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा जीवन की आखिरी मंज़िल नहीं है, बल्कि आगे की यात्रा की शुरुआत है."

नायब सिंह सैनी ने 14 देशों के छात्रों से बातचीत की (ETV Bharat)

अपने अनुभव साझा किए : कार्यक्रम के दौरान, सैनी ने छात्रों से उनकी पढ़ाई, उन्हें मिली नई जानकारियों और हरियाणा में रहने और पढ़ने के उनके अनुभव के बारे में पूछा. छात्रों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और शिक्षा व रिसर्च, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई के माहौल, हरियाणा की संस्कृति और राज्य के लोगों के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया. इस बातचीत में अफ़्रीकी देशों समेत कई देशों के छात्र शामिल हुए. इनमें अफ़ग़ानिस्तान की एक छात्रा भी शामिल थी, जिसने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी PhD पूरी की थी और हरियाणा में बिताए सात सालों के अपने अनुभव साझा किए. उसकी बातचीत की एक खास बात यह थी कि उसने पूरी तरह से हिंदी में बात की. दूसरे छात्रों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने रिसर्च और पढ़ाई-लिखाई से जुड़े अनुभव साझा किए और कहा कि हरियाणा में रहने से उन्हें न सिर्फ़ अपने-अपने क्षेत्र में पढ़ाई करने का मौका मिला, बल्कि भारतीय और हरियाणवी संस्कृति को समझने का भी मौका मिला.