हरियाणा में सुशासन दिवस पर अधिकारियों-कर्मचारियों को CM ने किया सम्मानित, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का भी शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने सुशासन की सरकार के अर्थ को बताते हुए कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची-खर्ची के 1.80 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हैप्पी योजना में मुफ्त यात्रा, मॉडल संस्कृति स्कूल, गांवों में बिजली, सोलर उर्जा, ई-उपचार, 112 के माध्यम से 2.70 करोड़ के कॉल्स पर 58 लाख 95 हजार मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई.

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अटल कार्य: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शुरू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाए जाने की बात कही. उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा बीते वर्षों में किए गए डिजीटलीकरण समेत अन्य कार्यों की जानकारी दी. 24 लाख शिकायतों का समयबद्व तरीके से निपटान, बिना आवेदन राशन कार्ड जैसी सुविधाओं और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों द्वारा फसल के पंजीकरण, लाडो लक्ष्मी योजना समेत अन्य कार्यों, योजनाओं व परियोजनाओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया.

पंचकूला/नूंह/सिरसा: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर राज्य सरकार के सहयोगी बने कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया. इसके लिए आज पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया गया. पंचकूला सेक्टर-1 स्थित पीडबल्यूडी विश्राम गृह में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. यहां अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी और उनकी देश के प्रति प्राथमिकताओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया. राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता और विचारों समेत उनकी सकारात्मक सोच और संगठात्मक कार्यों की प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी गई.

नई योजनाएं और पोर्टल लॉन्च किए: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिमोट का बटन दबाकर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया. इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल, प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्रेस मान्यता और एआई सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का लोकार्पण किया. बताया गया कि हरियाणा कांट्रेक्चुअल एम्पलाइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, संविदा कर्मचारियों को सेवा-सुरक्षा, पारदर्शिता व भरोसे से जाेड़ने वाली मानव संसाधन विभाग की सशक्त विस्तृत डिजीटल पहल है. बताया कि वर्ष 2024 में लागू हरियाणा कांट्रेक्चुअल एम्पलाइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अधिनियम की भावना को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए यह पोर्टल तकनीकी रूप से सक्षम है. संविदा कर्मियों को आवेदन के साथ साथ संबंधित डीडीओ एवं विभागीय प्रमुख द्वारा लिए गए निर्णयों के हर कदम की एसएमएस द्वारा जानकारी मिल सकेगी. इस पहल के अंतर्गत प्रदेश सरकार में कार्यरत पार्ट-1 व 2 समेत अन्य सभी पात्र संविदा कर्मचारियों को इसका प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा.

नई योजनाएं और पोर्टल लॉन्च किया गया (Etv Bharat)

अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस (Etv Bharat)

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे से वंचित औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया है. इसके तहत यदि दस एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थित पचास उद्यमी सामूहिक रूप से आवेदन करते हैं तो सरकार के अंतिम निर्णय तक उनकी ईकाइयों को वैद्य औद्योगिक ईकाई माना जाएगा. हरियाणा सरकार की डिजीटल गवर्नेंस पहल के तहत सूचना, जन-संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा प्रेस रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम का लोकार्पण किया. इसके तहत सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी प्रचार-प्रसार के साथ मीडिया को समयबद्व प्रमाणिक व डिजीटल रूप से प्रेस नोट, फोटो-वीडियो एवं सूचनाएं एक क्लिक में उपलब्ध हो सकेंगी. ऑनलाइन प्रेस मान्यता के लोकार्पण के तहत प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो सकेगी. इसके तहत बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डेटा स्वत: अपडेट होने से मानवीय हस्तक्षेप कम, समय की बचत और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी. श्रम विभाग हरियाणा द्वारा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के लिए एआई सक्षम पंजीकरण सिस्टम के लोकार्पण के तहत पंजीकरण व संशोधन प्रक्रिया चौबीसों घंटे व सातों दिन तुरंत और स्व:चालित होगी. एआई व मशीन लर्निंग से प्रणाली तेज-सटीक और पारदर्शी बनी है. ईएमपी ऐप, जीपीएस, क्यूआर कोड और कर्मचारियों के पंजीकरण से हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की 21 योजनाओं का लाभ उपलब्ध होगा.

कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया. इस बुक में सरकार के सुशासन के माध्यम से संचालित सभी योजनाओं संबंधी जानकारी है. इसके साथ ही नववर्ष 2026 के संकल्पों के कैलेंडर को भी लॉन्च किया गया.

सुशासन दिवस समारोह में नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती, शिक्षाविद् पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती और ईशु मसीह की जयंती को गौरवान्वित करने वाला दिवस बताते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि गत दिवस पूर्व संध्या पर गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया. गृह मंत्री ने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट -2047 को भी लॉन्च किया, ताकि इस वर्ष तक हरियाणा को लक्षित ऊंचाई पर पहुंचा जा सके. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी से पता लगता है कि राजनीति साधना हो सकती है और सत्ता सेवा का माध्यम भी बन सकती है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 23वें नए जिले हांसी में भी आज सुशासन दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि देश आज जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसके अनुसार विजन स्पष्ट है कि डिजीटल, डेटा आधारित और जन केंद्रित प्रशासन सरकारी की नीतियों के केंद्र में है. तकनीक को केवल सुविधा नहीं, बल्कि परिवर्तन का साधन बनाया है.

मुख्यमंत्री ने बताया सुशासन का अर्थ (Etv Bharat)

नूंह में सुशासन दिवस : वहीं सुशासन दिवस के अवसर पर नूंह में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सुशासन का मूल आधार है जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना और सेवाओं को सरल, सुगम और डिजिटल माध्यम से आम जन तक पहुंचाना है. राजेश नागर सुशासन दिवस पर नूंह जिले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे थे.

नूंह में सुशासन दिवस (Etv Bharat)

सिरसा में सुशासन दिवस : देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सिरसा में भी सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया. इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा सहित पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन पक्ष और विपक्ष में दोनों रूप में जनता के हित में था. अटल जी का संपूर्ण जीवन बिना द्वेष के रहा है. अटल जी ने हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए अपनी एनर्जी को लगाया. मौजूदा भाजपा सरकार उनके सिद्धांतों पर चलते हुए प्रदेश में विकास की नई राह पकड़ रही है.

सिरसा में सुशासन दिवस (Etv Bharat)

