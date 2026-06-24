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तड़पते घायलों को देख मुख्यमंत्री सैनी ने फौरन रुकवाया काफिला, एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल दो युवकों की मदद की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा-बाबैन मार्ग पर रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त मिले तो मुख्यमंत्री ने तुरंत अपना काफिला रुकवाकर घायलों को अपने काफिले के साथ चल रही एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने घायलों के साथ बातचीत कर उनका हाल भी जाना.

सीएम सैनी ने रुकवाया काफिला : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सड़क पर घायल पड़े युवकों पर जैसे ही नज़र पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपना वाहन रुकवाया और खुद गाड़ी से उतरकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने तत्काल अपने सुरक्षा कर्मियों और निजी डॉक्टर को घायलों को प्राथमिक उपचार देने के निर्देश दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में चल रही एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस से दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए रवाना किया.

तड़पते घायलों को देख मुख्यमंत्री सैनी ने फौरन रुकवाया काफिला (ETV Bharat)

जरूरतमंद की सभी मदद करें : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सड़क पर किसी को भी घायल अवस्था में देखना पीड़ादायक है. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी हमारा पहला कर्तव्य है कि हम जरूरतमंद की मदद करें. सरकार द्वारा सभी विधायकों, सांसदों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने काफिले के साथ हमेशा एंबुलेंस रखें ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.