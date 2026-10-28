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हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने गुजरात CM से की मुलाकात, बोले - PM मोदी की जन्मभूमि पर आना गर्व की बात

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है. इस दौरान उन्होंने गुजरात के उद्यमियों से बातचीत की.

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हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने गुजरात CM से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2026 at 5:48 PM IST

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गांधीनगर: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात के दौरे पर हैं. आज उनके दौरे का दूसरा दिन है. इस दौरान नायब सिंह सैनी ने गुजरात के उद्यमियों से मुलाकात की और हरियाणा में निवेश को लेकर चर्चा की है.

गुजरात आना सौभाग्य की बात : 'हैपनिंग हरियाणा 2.0' में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "मेरी यात्रा के दूसरे दिन, अहमदाबाद और गांधीनगर में आप सभी के बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं हाथ जोड़कर आप सभी का अभिवादन करता हूं. जैसा कि मैंने बताया, पिछले दो दिनों से मैं गुजरात के उद्यमियों से मिल रहा हूं. इस धरती पर आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है. यहां होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि यह पवित्र भूमि महात्मा गांधी से जुड़ी है, जिन्होंने यहीं से 'स्वदेशी' के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था."

गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से भी की मुलाकात : इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की. ये मुलाकात उनके दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान हुई.दोनों नेताओं ने दोनों राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी मौजूद थे.

पहले दिन मिले 12000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव : आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गुजरात यात्रा के पहले दिन हरियाणा को लगभग 12,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. यह औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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TAGGED:

HARYANA CM GUJARAT VISIT
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गुजरात में सीएम नायब सिंह सैनी

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