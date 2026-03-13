ETV Bharat / state

LPG किल्लत की अफवाहों पर सख्त सीएम सैनी, बोले- "हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य"

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घरेलू एलपीजी गैस की कथित किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्ट बयान दिया है. सीएम ने कहा कि, "हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है. मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित होने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं, वे भ्रामक हैं और प्रदेशवासियों को ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए."

वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के साथ बैठक: सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की. बैठक में राज्य में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आपूर्ति तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और कहीं भी वितरण व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है.

LPG किल्लत की अफवाहों पर सख्त सीएम सैनी (ETV Bharat)

तेल कंपनियों ने दिया पर्याप्त स्टॉक का भरोसा: सीएम ने जानकारी दी बैठक के दौरान तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. कंपनियों ने बताया कि घरेलू गैस की आपूर्ति लगातार जारी है और उपभोक्ताओं तक सिलेंडर नियमित रूप से पहुंच रहे हैं. वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है और किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है.