ज्योतिसर से लाडवा तक CM सैनी ने मनाई जन्माष्टमी, लिया भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद, बोले- "तीन गुना गति से विकास कर रही सरकार"
जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर और लाडवा में पूजा कर हरियाणा की सुख-समृद्धि की कामना की.
Published : September 5, 2026 at 12:08 PM IST
कुरुक्षेत्र : जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल ज्योतिसर पहुंचे. गीता उपदेश स्थली पर उन्होंने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और मां गीता की आरती उतारी. इस दौरान राधा-कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों से मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.
महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा: मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के इस स्थल पर पहुंचकर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा की यह पावन धरा सौभाग्यशाली है, जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े और यहीं से संपूर्ण मानव जाति को गीता का निष्काम कर्म और ज्ञान का अमर संदेश मिला."
विधानसभा सत्र पर बोले CM: इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "सत्र के दौरान करीब 16 घंटे तक गहन कामकाज हुआ और जनहित व प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. सरकार विकास और जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार तीन गुना गति से हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है." वहीं, 15 सितंबर से धान खरीद शुरू करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी तरह तैयार है, लेकिन खरीद की आधिकारिक तिथि का निर्धारण केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाता है."
लाडवा में जन्माष्टमी उत्सव: ज्योतिसर के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सायं लाडवा स्थित शिवाला रामकुंडी पहुंचे. यहां कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होकर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद लिया और प्रदेश में सुख, शांति तथा समृद्धि की मंगल कामना की.
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