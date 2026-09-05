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ज्योतिसर से लाडवा तक CM सैनी ने मनाई जन्माष्टमी, लिया भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद, बोले- "तीन गुना गति से विकास कर रही सरकार"

CM सैनी ने मनाई जन्माष्टमी ( ETV Bharat )