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खटीक समाज को नायब सैनी का बड़ा आश्वासन, हरियाणा में प्रदेश स्तर पर मनेगी संत दुर्लभनाथ जी की जयंती

खटीक समाज को नायब सैनी का बड़ा आश्वासन ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खटीक समाज की प्रमुख मांग स्वीकार करते हुए संत शिरोमणि दुर्लभनाथ जी की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि, "अगली बार समाज की ओर से जिस स्थान पर समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया जाएगा, वहां सरकार जयंती समारोह आयोजित करेगी. "

इसके साथ ही पानीपत में आयोजित अखिल भारतीय खटीक समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. वहीं, उज्जैन के सांसद एवं खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और समाज के लिए आयोग गठित करने की मांग की.