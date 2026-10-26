खटीक समाज को नायब सैनी का बड़ा आश्वासन, हरियाणा में प्रदेश स्तर पर मनेगी संत दुर्लभनाथ जी की जयंती
हरियाणा में संत दुर्लभनाथ जयंती प्रदेश स्तर पर मनेगी. नायब सैनी ने समाज की मांग मानते हुए ये घोषणा की.
Published : October 26, 2026 at 10:33 AM IST
पानीपत: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खटीक समाज की प्रमुख मांग स्वीकार करते हुए संत शिरोमणि दुर्लभनाथ जी की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि, "अगली बार समाज की ओर से जिस स्थान पर समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया जाएगा, वहां सरकार जयंती समारोह आयोजित करेगी. "
इसके साथ ही पानीपत में आयोजित अखिल भारतीय खटीक समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. वहीं, उज्जैन के सांसद एवं खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और समाज के लिए आयोग गठित करने की मांग की.
प्रदेश स्तर पर होगा संत दुर्लभनाथ जी का जयंती समारोह: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को पानीपत में अखिल भारतीय खटीक समाज संगठन की ओर से संत शिरोमणि दुर्लभनाथ जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सीएम ने कहा कि, "समाज की मांग के अनुसार संत दुर्लभनाथ जी की जयंती अब प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी. अगली बार जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया जाएगा, वहां सरकार समारोह आयोजित करेगी. सरकार समाज के उत्थान और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. संगठन की स्थापना 26 जुलाई 1982 को महाराष्ट्र के नासिक में स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ जाधव ने की थी. संगठन देश के 21 राज्यों में समाज के विकास और उत्थान के लिए काम कर रहा है."
युवाओं से शिक्षा पर ध्यान देने की अपील: नायब सैनी ने कहा कि, "खटीक समाज वीरता, साहस और कर्मठता के लिए जाना जाता है. समाज के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सेना तथा उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित की है. समाज ने मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है. मेरी युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास के जरिए नए अवसर हासिल करने की अपील है."
पुलिस भर्ती में डीएससी समाज के 604 युवाओं का चयन: मुख्यमंत्री ने वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि, "सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू कर रही है. करीब 5,000 से 5,500 पदों वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में डीएससी समाज के 604 युवाओं का चयन हुआ है. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ आसानी से देने के लिए वितरण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, ताकि सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच सके. अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के पात्र परिवारों को आवास नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है."
महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. पिछले दो वर्षों में महिलाओं के खातों में 2,500 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं. संबंधित योजना के तहत करीब चार लाख महिलाओं का पंजीकरण हुआ है. इस योजना के तहत 300 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है.सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया गया है. पांच हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित पदों पर नियमित किया जाएगा. मृत सफाई कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा."
पानीपत में निर्माण का जिक्र: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "पानीपत में संत रोहित नाथ जी महाराज के नाम पर धर्मशाला का निर्माण कराया गया है. इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं. "
समाज के लिए आयोग गठित करने पर जोर: वहीं, उज्जैन के सांसद एवं खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया ने सम्मेलन में मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में समाज का सम्मेलन आयोजित होना महत्वपूर्ण पहल है और मुख्यमंत्री ने संत दुर्लभनाथ जी की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाने की मांग स्वीकार कर सकारात्मक संदेश दिया है. खटीक समाज को राजनीतिक दलों में और सरकारी नियुक्तियों में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए."
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