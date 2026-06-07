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कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ में होगी प्राकृतिक खेती, हरियाणा CM बोले- नुकसान होने पर किसानों को पाई-पाई लौटाएगी सरकार

कुरुक्षेत्र : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद भगवद गीता सदन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं क्लस्टर गठन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कार्यक्रम में पहुंचे.

2000 एकड़ क्लस्टर में होगी प्राकृतिक खेती : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी. इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई-पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती अभियान को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय कार्य किया है. राज्यपाल आचार्य देवव्रत भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक जीवनशैली के सशक्त प्रेरणास्रोत भी हैं. आचार्य देवव्रत ने अपने जीवन को समाज सेवा, शिक्षा और विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के प्रसार के लिए समर्पित किया है.

कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ में होगी प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती का अनूठा उदाहरण : उन्होंने कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों से गुरुकुल, कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में बना प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का एक अनूठा उदाहरण है. इस फार्म में न कोई कीटनाशक प्रयोग किया जाता है, न ही कोई रासायनिक खाद. केवल गाय के गोबर और गौ मूत्र से तैयार जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का ही प्रयोग किया जाता है. खेती की ये पद्धति कम बजट पर आधारित है.

प्राकृतिक खेती पर पोर्टल : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी. सरकार ने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है. अब तक इस पोर्टल पर लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है. इसमें से 44 हजार 77 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23 हजार 930 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है. वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20 हजार 727 एकड़ क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती की गई.

प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग : उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए कुरुक्षेत्र के गुरुकुल, जींद के हमेटी, सिरसा के मंगियाना और करनाल के घरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं. गुरुकुल, कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है. अब तक 12 हजार 188 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इनमें युवा किसान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा, हमेटी के प्रशिक्षण केंद्र में राज्य के 6 हजार 234 सरपंचों को एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है.