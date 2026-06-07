ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ में होगी प्राकृतिक खेती, हरियाणा CM बोले- नुकसान होने पर किसानों को पाई-पाई लौटाएगी सरकार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के 2000 एकड़ क्लस्टर में प्राकृतिक खेती की जाएगी. सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की है.

Haryana CM Nayab Singh Saini announces natural farming in 2000 acre cluster in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ में होगी प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 10:48 PM IST

|

Updated : June 7, 2026 at 11:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद भगवद गीता सदन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं क्लस्टर गठन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कार्यक्रम में पहुंचे.

2000 एकड़ क्लस्टर में होगी प्राकृतिक खेती : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी. इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई-पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती अभियान को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय कार्य किया है. राज्यपाल आचार्य देवव्रत भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक जीवनशैली के सशक्त प्रेरणास्रोत भी हैं. आचार्य देवव्रत ने अपने जीवन को समाज सेवा, शिक्षा और विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के प्रसार के लिए समर्पित किया है.

कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ में होगी प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती का अनूठा उदाहरण : उन्होंने कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों से गुरुकुल, कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में बना प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का एक अनूठा उदाहरण है. इस फार्म में न कोई कीटनाशक प्रयोग किया जाता है, न ही कोई रासायनिक खाद. केवल गाय के गोबर और गौ मूत्र से तैयार जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का ही प्रयोग किया जाता है. खेती की ये पद्धति कम बजट पर आधारित है.

प्राकृतिक खेती पर पोर्टल : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी. सरकार ने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है. अब तक इस पोर्टल पर लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है. इसमें से 44 हजार 77 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23 हजार 930 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है. वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20 हजार 727 एकड़ क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती की गई.

प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग : उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए कुरुक्षेत्र के गुरुकुल, जींद के हमेटी, सिरसा के मंगियाना और करनाल के घरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं. गुरुकुल, कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है. अब तक 12 हजार 188 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इनमें युवा किसान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा, हमेटी के प्रशिक्षण केंद्र में राज्य के 6 हजार 234 सरपंचों को एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है.

देसी गाय पर सब्सिडी : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2025 से देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी 30,000 रुपये कर दी गई है. ये सब्सिडी उन किसानों के लिए है, जिनके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन है. कच्चे माल के भंडारण व प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को 3 हजार रुपये दिए जाएंगे. प्राकृतिक खेती योजना के तहत 2 हजार 500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपये, 1 हजार 171 देसी गाय की खरीद के लिए कुल 2 करोड़ 97 लाख रुपये अनुदान राशि सीधा किसानों के बैंक खाते में डाली गई. सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए हैं.

मंडियों में जगह दी जाएगी : उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी, जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक व जैविक खेती करेंगे. इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी. प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके साथ ही परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सकें. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री का तोहफा, 60 दिनों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल

ये भी पढ़ें : पंचकूला में हरियाणा CM का बड़ा एक्शन, ट्रांसफार्मर लगाने में देरी पर ठेकेदार पर FIR के निर्देश

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में सीएम सैनी का एक्शन मोड, 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

Last Updated : June 7, 2026 at 11:05 PM IST

TAGGED:

KURUKSHETRA NATURAL FARMING CLUSTER
HARYANA CM
हरियाणा में प्राकृतिक खेती
नायब सिंह सैनी
KURUKSHETRA NATURAL FARMING CLUSTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.