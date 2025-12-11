ETV Bharat / state

"हरियाणा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं", CM नायब सैनी का बयान, कश्मीरी पंडितों का ज़िक्र कर भावुक हुए अनुपम खेर

गुरुग्राम : गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अभिनेता अनुपम खेर ने शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. आने वाली पीढ़ियों के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे.

"विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं" : आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक की जिस पर उन्होंने कहा की सत्र शुरू होने से पहले वे हर बार सभी सांसदों के साथ बैठक करते हैं और उनके क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं. इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास झूठ फैलाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है. शीतकालीन सत्र में हम विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देंगे

अमित शाह आएंगे हरियाणा : मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के हरियाणा आने पर उन्होंने आज पीएम से मिलकर उनका धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा आना हरियाणावासियों के लिए गर्व की बात थी. वहीं मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5,000 नए पुलिस कर्मियों की पासिंग परेड में शामिल होने के लिए हरियाणा आएंगे.