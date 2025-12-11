ETV Bharat / state

"हरियाणा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं", CM नायब सैनी का बयान, कश्मीरी पंडितों का ज़िक्र कर भावुक हुए अनुपम खेर

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अभिनेता अनुपम खेर के साथ गुरुग्राम में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की.

Haryana CM Nayab Singh Saini and actor Anupam Kher attended the event organised in Gurugram on the 350th martyrdom day of Guru Tegh Bahadur
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ अनुपम खेर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 11, 2025 at 8:41 PM IST

गुरुग्राम : गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अभिनेता अनुपम खेर ने शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. आने वाली पीढ़ियों के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे.

"विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं" : आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक की जिस पर उन्होंने कहा की सत्र शुरू होने से पहले वे हर बार सभी सांसदों के साथ बैठक करते हैं और उनके क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं. इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास झूठ फैलाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है. शीतकालीन सत्र में हम विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देंगे

"हरियाणा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं" (Etv Bharat)

अमित शाह आएंगे हरियाणा : मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के हरियाणा आने पर उन्होंने आज पीएम से मिलकर उनका धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा आना हरियाणावासियों के लिए गर्व की बात थी. वहीं मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5,000 नए पुलिस कर्मियों की पासिंग परेड में शामिल होने के लिए हरियाणा आएंगे.

अनुपम खेर हुए भावुक : इस कार्यक्रम में अनुपम खेर ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती. उन्होंने हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना भी की. साथ ही कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बात करते हुए अनुपम खेर एक बार फिर भावुक हो उठे. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा स्थापित करना एक बात है, लेकिन वहां उन्हें सुरक्षित महसूस कराना पूरी तरह अलग चुनौती है.

