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राहुल गांधी की "मोहब्बत की दुकान" पर CM सैनी का हमला, बोले- "क्या 1984 के दंगे और हरियाणा में जले घर-दुकानें ही है आपकी मोहब्बत?"

राहुल गांधी की "मोहब्बत की दुकान" पर CM सैनी का हमला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. दरअसल, चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस की ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की महारैली और राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' के नारे पर सवाल उठाए. उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब की कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए.

कांग्रेस देश का माहौल खराब करने में जुटी: कांग्रेस की ओर से लगातार ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर नायब सैनी ने कहा कि, "कांग्रेस देश का माहौल खराब करने में जुटी हुई है. कांग्रेस पार्टी देश का माहौल खराब करने का काम कर रही है. अभी विधान परिषद के चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं, उनका हाल सबने देख लिया. 2029 में भी यही होने वाला है." साथ ही सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयानों पर कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और गरीबों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. उज्ज्वला योजना, गरीबों के इलाज और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर ही नहीं, कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है. कांग्रेस की सोच पिछड़ी हुई है."