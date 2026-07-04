ETV Bharat / state

पंचकूला में "प्रज्ञान 2026" का आगाज, नायब सैनी ने बोले- "AI नहीं ले सकता CA की जगह"

पंचकूला में "प्रज्ञान 2026" का आगाज ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री शनिवार को पंचकूला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष आडिटोरियम में सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे. सीएम ने दीप प्रज्जवलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया. साथ ही सीएम ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेटस ऑफ इंडिया द्वारा पंचकूला में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने के लिए 5 एकड़ भूमि की मांग पर सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया. "सीए का बड़ा योगदान": इस दौरान सीएम ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. आज देश में हर महीने रिकॉर्ड जीएसटी जुटाया जा रहा है, जो देश की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक है. इस टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाने में चार्टेड अकाउंटेंट्स (सीए) का बड़ा योगदान है." सीए के हस्ताक्षर शक्तिशाली: मुख्यमंत्री ने सीए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में सीए का योगदान महत्वपूर्ण है. विकसित भारत की जो आर्थिक इमारत खड़ी होगी, उसका नक्शा और ब्लूप्रिंट युवा साथी ही तैयार करेंगे।. नरेंद्र मोदी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर देश के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं. यह उनकी कलम, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को दिया गया देश का सबसे बड़ा सम्मान है. सरकारें नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बना सकती हैं लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर से पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय होती है." "सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती": मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "इस सम्मेलन का विषय प्रज्ञान यश का पथ हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने की भावना से मिलती है. दुनिया के लिए सीए केवल दो अक्षर हो सकते हैं लेकिन सीए की पढ़ाई कोई साधारण कोर्स नहीं है. यह एक कठिन साधना और तपस्या है."