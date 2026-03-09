ETV Bharat / state

CM नायब सैनी ने जारी की विभिन्न योजनाओं की राशि, पंजाब और बंगाल सरकार पर जमकर बोला हमला

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न योजनाओं के लिए 1884 करोड़ की राशि जारी की.

Haryana government schemes
CM नायब सैनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 5:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में बड़ी राशि सीधे हस्तांतरित की. इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य योजनाओं के तहत कुल 1884 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में पहुंचे.

लाभार्थियों को सीधे खाते में धनराशि: मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा, "कल 1357 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में डाले गए थे, जबकि गऊशालाओं के लिए 68 करोड़ रुपए जारी किए गए.आज लाभार्थियों को उनके घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है."

CM नायब सैनी ने जारी की विभिन्न योजनाओं की राशि (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किसानों को राहत: किसानों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,67,460 किसानों के खाते में 711.69 करोड़ रुपए भेजे गए. सीएम ने इस बारे में कहा कि, "कांग्रेस सरकार के 10 साल में कुल 1138 करोड़ रुपए ही किसानों को दिए गए थे, जबकि उनकी सरकार ने पिछले 11 साल में 11,160 करोड़ रुपए जारी किए हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 12,353 लाभार्थियों के खाते में 67 करोड़ रुपए भेजे गए. 2017 से अब तक इस योजना के तहत 720.22 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचे हैं. आढ़तियों के खाते में भी 56.97 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई."

महिला दिवस पर पंजाब सरकार पर निशाना: सीएम नायब सैनी ने महिला दिवस पर पंजाब सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, "पंजाब में महिलाओं पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जबकि हरियाणा में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का केंद्रबिंदु बनाया गया. पंजाब में महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं हुईं और कई महिलाएं घायल हुईं. हॉस्पिटल्स में अब भी उनका इलाज चल रहा है. हरियाणा में महिलाओं को सम्मान और आर्थिक सहायता दोनों मिल रहे हैं."

पंजाब सरकार की घोषणाएं केवल दिखावा: नायब सैनी ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार केवल चुनाव से पहले “रेवड़िया बांटने” का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि, "घोषणाओं के अलावा पंजाब में जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है." सीएम ने पंजाब और हरियाणा के बीच बुजुर्गों और सामाजिक योजनाओं में अंतर को उजागर किया.

बुजुर्गों के लिए भत्ता और स्वास्थ्य सुविधा: सीएम ने कहा कि, "पंजाब में बुजुर्गों के लिए सालाना 60,000 रुपए की आय शर्त लागू है, जबकि हरियाणा में यह सीमा 3 लाख रुपए सालाना है. हरियाणा में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है. पंजाब में 10 लाख रुपए तक के इलाज के लिए योजना शुरू की गई है, लेकिन बीमारियों के हिसाब से पैकेज बनाकर लाभ सीमित कर दिया गया. हरियाणा में केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जनता को सही ढंग से मिल रहा है."

पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला हमला: सीएम ने पश्चिम बंगाल में हुई विवादित घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. सीएम ने कहा कि, "पश्चिम बंगाल में मार्केट में दुकानदारों से वसूली होती है और जनता का शोषण होता है. ममता सरकार जनता को आर्थिक राहत नहीं दे रही हैं."

जनसभा और यात्रा की तैयारी: सीएम ने घोषणा की कि वे मंगलवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे. वे मेदिनीपुर जिले के मोयना में शाम 5:00 बजे आयोजित जनसभा और यात्रा में भाग लेंगे. साथ ही सीएम ने सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के घर जाने को राज्यसभा चुनाव से जोड़ने पर सीएम ने साफ इंकार किया. सीएम ने कहा कि, "विधायक ने मुझे छोटे भाई की शादी में निमंत्रण भेजा था, जिसमें वे नहीं पहुंच पाए. लेकिन रविवार को उन्होंने सिरसा जाकर वर-वधु को बधाई दी. इसे चुनाव से जोड़ना सही नहीं है."

भारतीय क्रिकेट टीम को दी बधाई: सीएम नायब सैनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "भारतीय टीम ने देश का सम्मान बढ़ाया है और यह उपलब्धि देशवासियों के लिए गर्व का कारण है."

हरियाणा की योजनाओं और पड़ोसी राज्यों की तुलना: सीएम नायब सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने पंजाब और पश्चिम बंगाल में योजनाओं के कार्यान्वयन में खामियों की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि हरियाणा में योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है और सरकार समाज को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें:राज्यसभा चुनाव पर गरमाई सियासत: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला से मांगा जवाब, हरियाणा सरकार पर भी साधा निशाना

TAGGED:

HARYANA WELFARE SCHEMES
PM FASAL BIMA YOJANA HARYANA
HARYANA FARMERS RELIEF PACKAGE
PM AWAS YOJANA HARYANA
HARYANA GOVERNMENT SCHEMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.