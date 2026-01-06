ETV Bharat / state

'VB-G RAM G पर पंजाब का प्रस्ताव राजनीतिक, इंडिया ब्लॉक गलत जानकारी फैला रहा': सीएम नायब सैनी

पंजाब के सीएम पर साधा निशाना: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए नायब सैनी ने कहा कि "मान को एक्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए था." सीएम सैनी ने विपक्षी पार्टियों पर करोड़ों ग्रामीण मजदूरों और किसानों की आजीविका से जुड़े मुद्दे पर जानबूझकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. कांग्रेस और AAP के बीच राजनीतिक ड्रामेबाजी के बजाय, मान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजाब में मौजूदा 339 रुपये के बजाय हरियाणा की तरह 400 रुपये मजदूरी दी जाए."

पंजाब ने पास किया था 'वीबी राम जी' के खिलाफ प्रस्ताव: पंजाब विधानसभा ने 30 दिसंबर को विधानसभा में विकसित भारत-रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-RAM G) अधिनियम के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर "जानबूझकर साजिश" के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को खत्म करके गरीब और दलित मजदूरों की आजीविका "छीनने" का आरोप लगाया गया था.

सीएम सैनी का कांग्रेस पर निशाना: कांग्रेस को झूठ फैलाने में माहिर बताते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर किसी योजना में सुधार होता है, तो कांग्रेस और INDI गठबंधन को उससे दिक्कत होती है."

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को INDIA ब्लॉक पर VB-G RAM G योजना के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि "पंजाब विधानसभा द्वारा इसके खिलाफ पारित प्रस्ताव 'राजनीतिक' था." नायब सैनी ने कहा कि "अगर कांग्रेस के पास कोई सही सुझाव थे, तो उन्हें लोकसभा में उठाने चाहिए थे. इसके बजाय, वो बहस से बचते हैं, चर्चा बंद कर देते हैं, और बिना जवाब दिए चले जाते हैं."

मजदूरों ने की थी कृषि मंत्री से शिकायत: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि "जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब आए थे, तो कई MGNREGA मजदूरों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है और कहा कि "ठेकेदार पैसे का गबन कर रहे हैं". पंजाब की 13,304 ग्राम पंचायतों में से 5,915 में किए गए सोशल ऑडिट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि इसमें "सड़क और नहर की सफाई के नाम पर अवैध निकासी सहित वित्तीय अनियमितताओं के 10,663 मामले" सामने आए. इन निष्कर्षों और केंद्रीय टीमों के हस्तक्षेप के बावजूद, कोई रिकवरी नहीं की गई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई."

'लोग समझ चुके इंडी गठबंधन का चरित्र': इस पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि "जब भी गरीबों के लिए कल्याणकारी सुधार लाए जाते हैं, कांग्रेस और INDI गठबंधन इन पहलों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं. देश और राज्य के लोगों ने कांग्रेस का चेहरा देख लिया है और उसका चरित्र समझ लिया है."

कांग्रेस करेगी प्रदर्शन: 10 जनवरी से 15 फरवरी तक कांग्रेस देश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस के मुताबिक इस संग्राम का मकसद VB G-RAM-G एक्ट को वापस लेने, मनरेगा को अधिकार-आधारित कानून के रूप में बहाल करने, काम का अधिकार और पंचायतों का अधिकार वापस दिलाने की मांग करना है."

कांग्रेस के प्रदर्शन पर दी प्रतिक्रिया: इस पर नायब सैनी ने कहा "मैं INDI गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे देश के मजदूरों और श्रमिकों को बताएं कि उनके समय में (कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के तहत) क्या सुविधाएं उपलब्ध थीं, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे श्रमिकों को उनका हक नहीं मिला. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और प्रभावी निगरानी की कमी के कारण यह सत्यापित करना असंभव हो गया था कि पंजीकृत श्रमिक असली थे या नहीं, या मजदूरी सही लाभार्थियों तक पहुंची या नहीं. उन्होंने दावा किया, नतीजतन, फंड नियमित रूप से डायवर्ट किए जा रहे थे."

'VB G-RAM-G मजदूरों का समर्थन करेगा': सैनी ने कहा, "मजदूरों के लिए तय सार्वजनिक पैसा डायवर्ट होता रहा, जबकि असली मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया. MGNREGA में मौलिक बदलाव पिछले सरकारों द्वारा धोखा दिया गया. असली मजदूरों का समर्थन करेगा, जिसमें अधिक गारंटी वाले कार्यदिवस, उच्च मजदूरी, पारदर्शी भुगतान और टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण शामिल है. नया एक्ट एक पुरानी संरचना की जगह लेगा और यह भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को भी खत्म करेगा."

