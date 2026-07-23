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'झूठ बोलकर युवाओं को भड़का रहा विपक्ष', नीट पेपर लीक पर बोले सीएम सैनी- 'कांग्रेस भ्रम और विवाद का प्रयास कर रही'

सिरसा: वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक की. इस दौरान उन्होंने मौके पर शिकायतों का निपटारा किया. अधिकारियों को शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए. इसके अलावा उन्होंने नीट पेपर लीक और जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि "विपक्ष झूठ बोलकर युवाओं को भड़का रहा है. छात्र आंदोलन को विपक्षी दल राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं."

हरियाणा में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई: मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है. प्रदेश में आयोजित नीट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET सहित अन्य सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए. जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं.

'झूठ बोलकर युवाओं को भड़का रहा विपक्ष', नीट पेपर लीक पर बोले सीएम सैनी (ETV Bharat)

'छात्रों के बीच भ्रम फैला रहा विपक्ष': जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि "कुछ राजनीतिक दल अपनी जमीन खो चुके हैं. अब वो छात्रों के बीच भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं. इंडी गठबंधन के नेताओं को युवाओं की चिंता नहीं है, बल्कि वो हर मुद्दे को राजनीति से जोड़कर माहौल खराब करना चाहते हैं. प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और योग्य युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है."

पंजाब सरकार पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और वहां की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणामों का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि परीक्षा परिणाम में सामने आए कुछ मामलों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे.