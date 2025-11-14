ETV Bharat / state

NDA की जीत पर हरियाणा के सीएम ने किया बिहार के लोगों का धन्यवाद, बोले- "पीएम की नीतियां पसंद कर रहे लोग"

कुरुक्षेत्र: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 203 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं महागठबंधन के खाते में 34 सीटें गई है. इसके अलावा 13 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने 90, जेडीयू ने 85, एलजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. बीजेपी की इस प्रचंड जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.

सीएम नायब सैनी ने बिहार के लोगों का किया धन्यवाद: एनडीए की इस जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय बिहार की जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया. उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों ने पसंद किया है. जिसके चलते वहां पर प्रचंड बहुमत मिला है."