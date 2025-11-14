NDA की जीत पर हरियाणा के सीएम ने किया बिहार के लोगों का धन्यवाद, बोले- "पीएम की नीतियां पसंद कर रहे लोग"
Nayab Saini on Bihar Election: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय बिहार की जनता को दिया.
Published : November 14, 2025 at 8:48 PM IST
कुरुक्षेत्र: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 203 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं महागठबंधन के खाते में 34 सीटें गई है. इसके अलावा 13 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने 90, जेडीयू ने 85, एलजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. बीजेपी की इस प्रचंड जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.
सीएम नायब सैनी ने बिहार के लोगों का किया धन्यवाद: एनडीए की इस जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय बिहार की जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया. उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों ने पसंद किया है. जिसके चलते वहां पर प्रचंड बहुमत मिला है."
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया श्रेय: एक बार फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार वहां पर बनने जा रही है. इसलिए मैं सभी बिहार की जनता को बधाई देता हूं. जिन्होंने भाजपा की विकास की नीति को समझा और उनको वोट किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बिहार से बड़ी जीत हुई है. बिहार के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को और भी मजबूत करने का काम किया है."
