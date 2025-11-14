Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

NDA की जीत पर हरियाणा के सीएम ने किया बिहार के लोगों का धन्यवाद, बोले- "पीएम की नीतियां पसंद कर रहे लोग"

Nayab Saini on Bihar Election: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय बिहार की जनता को दिया.

Nayab Saini on Bihar Election
Nayab Saini on Bihar Election (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 203 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं महागठबंधन के खाते में 34 सीटें गई है. इसके अलावा 13 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने 90, जेडीयू ने 85, एलजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. बीजेपी की इस प्रचंड जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.

सीएम नायब सैनी ने बिहार के लोगों का किया धन्यवाद: एनडीए की इस जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिक्रिया सामने आई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय बिहार की जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया. उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों ने पसंद किया है. जिसके चलते वहां पर प्रचंड बहुमत मिला है."

NDA की जीत पर हरियाणा के सीएम ने किया बिहार के लोगों का धन्यवाद (Etv Bharat)

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया श्रेय: एक बार फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार वहां पर बनने जा रही है. इसलिए मैं सभी बिहार की जनता को बधाई देता हूं. जिन्होंने भाजपा की विकास की नीति को समझा और उनको वोट किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बिहार से बड़ी जीत हुई है. बिहार के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को और भी मजबूत करने का काम किया है."

ये भी पढ़ें- बिहार में एडनीए की जीत पर हरियाणा में जश्न, फूट रहे पटाखे, बंट रही मिठाइयां, नेताओं ने दी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया

TAGGED:

HARYANA CM NAYAB SAINI
BIHAR ELECTION RESULT 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
मुख्यमंत्री नायब सैनी
NAYAB SAINI ON BIHAR ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.