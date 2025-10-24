बिहार विधानसभा चुनाव पर सीएम बोले- "जीत के बाद बिहार की जनता भी बनाएगी जलेबी", फरीदाबाद में पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन किए
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और बड़ा बयान दिया है.
Published : October 24, 2025 at 1:50 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 2:07 PM IST
फरीदाबाद: बिहार विधानसभा चुनाव का शोर देशभर में गूंज रहा है. तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर जोरो-शोरो से तैयारियों में जुटी हुई हैं. इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है. सीएम नायब सैनी ने कहा कि "हरियाणा में बीजेपी की जीत पर जनता ने जलेबी बनाई थी और अब बिहार की जनता भी बीजेपी की जीत पर जलेबी बनाएगी".
विपक्ष पर सीएम का निशाना: बता दें कि शुक्रवार को फरीदाबाद पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने "चरण सुहावे- गुरु चरण यात्रा स्वागत" कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा. सीएम ने कहा कि "कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन झूठ की राजनीति करता है. इस गठबंधन की रजानीति का नुकसान समाज और देश दोनों को हाता है. क्योंकि सत्ता में आने के बाद ये लोग केवल भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है. जबकि विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं".
"हरियाणा सरकार मनाएगी गुरु तेग बहादुगर जी का 350वां प्रकाश पर्व": सीएम ने बताया कि "हरियाणा सरकार 1 नवंबर से 24 नवंबर तक पूरे प्रदेश में गुरु तेग बहादुगर जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने जा रही है. साथ ही सरकार ने 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला भी लिया है. मुझे सौभाग्य मिला है कि इस ऐतिहासिक गुरु चरण यात्रा का स्वागत कर पा रहा हूं. यह मेरे लिए गर्व का क्षण है. इस यात्रा में माता साहिब कोर जी का पवित्र जोड़ा साहब भी शामिल है".
"चरण सुहावे- गुरु चरण यात्रा स्वागत": वहीं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि "फरीदाबाद की धरती आज गौरवशाली क्षण की साक्षी बन रही है. दिल्ली से शुरू हुई य गुरु चरण यात्रा गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थआन पटना साहिब तक जाएगी. फरीदाबाद को दिल्ली का प्रवेश द्वारा कहा जाता है. यह शहर पवित्र जोड़ा साहब के माध्यम से गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है".
