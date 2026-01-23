ETV Bharat / state

Explainer: BJP का 'मिशन पंजाब', हरियाणा के सीएम झोंक रहे पूरी ताकत, कितनी मुश्किल सत्ता की राह?

इन जिलों पर पड़ता है प्रभाव: हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है. पहले दो चुनावों के मुकाबले बीजेपी को तीसरे चुनाव में अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई. पंजाब की बात करें तो उसके फिरोजपुर, मुक्तसर, मानसा, भटिंडा, संगरूर, पटियाला, मोहाली जिले हरियाणा से सटे हुए हैं. हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जिले पंजाब के जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं. लिहाजा इन दोनों राज्यों के जिलों में एक दूसरे राज्यों की राजनीति का प्रभाव देखने को मिल जाता है.

पंजाब में सक्रिय सीएम नायब सैनी: सीएम सैनी पिछले समय के दौरान बैसाखी के मौके पर आनंदपुर साहिब गए, तो उन्होंने जालंधर के निकट राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भी दौरा किया. इसके साथ ही वो जालंधर में हुए धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने, वहीं शहीद उधम सिंह की जयंती के मौके पर सुनाम में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए थे. इसके साथ ही पंजाब बीजेपी के नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद भी वे जालंधर पहुंचे. इसके अलावा पंजाब के सीमावर्ती जिलों के जनप्रतिनिधि नियमित तौर से चंडीगढ़ में उनके आवास पर आकर मुलाकात करते हैं.

पंजाब में माघी मेले के सियासी मंच पर मौजूद रहे नायब सैनी: सीएम नायब सैनी पंजाब के लिए कितने अहम हैं? इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने पहली बार पंजाब में माघी मेले के मौके पर आम आदमी पार्टी और अकाली दल की तरह सियासी मंच लगाया. जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी बड़े चेहरे के तौर पर मौजूद रहे. हालांकि इस कार्यक्रम में हिमाचल बीजेपी के बड़े चेहरे और सांसद अनुराग ठाकुर भी पहुंचे, लेकिन सीएम सैनी को इस मौके पर खासतौर पर बुलाया गया था. ये बात बताती है कि सीएम सैनी की सक्रियता के दम पर बीजेपी पंजाब को जीतने की राह बना रही है.

बीजेपी का कुनबा बढ़ाने में अहम भूमिका: हाल ही में पंजाब बीजेपी कार्यालय में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू की मौजूदगी में कई बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल किया. जिसमें पूर्व सांसद जगमीत सिंह बराड़, अकाली नेता चरणजीत सिंह बराड़, मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी ओंकार सिंह और रिपजीत सिंह बराड़ भाजपा में शामिल हुए.

सदस्यता अभियान की निगरानी से हुई थी पंजाब में एंट्री: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की पंजाब में एंट्री उस वक्त हुई, जब पंजाब में बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था. नायब सैनी ने पंजाब भाजपा कार्यालय जाकर अभियान का जायजा लिया. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए. इसके बाद सीएम ने लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़ से सटे जीरकपुर और डेराबस्सी के कार्यक्रमों के दौरान कई जनप्रतिनिधियों को बीजेपी में शामिल करवाया.

किसानों के मुद्दे पर भी हरियाणा से बीजेपी हुई मजबूत! तीन कृषि कानून भले ही केंद्र ने वापस ले लिए थे, लेकिन इस मुद्दे के बाद पंजाब जैसे किसानी वाले प्रदेश में बीजेपी की छवि पूरी तरह खराब होती दिखाई दी. बावजूद इसके बीजेपी ने पंजाब में 2022 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था. शायद इसी का डैमेज करते हुए बीजेपी सरकार ने हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया. अब सरकार 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है. जब भी सीएम नायब सैनी पंजाब जाते हैं, तो इस उपलब्धि को जरूर गिनवाते हैं.

सैनी सरकार के वो फैसले, जो पंजाब के लिए बन सकते हैं अहम! ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी सीएम सैनी को पंजाब से लगते हरियाणा की वजह से ही वहां सक्रिय कर रही है. इसके पीछे हरियाणा सरकार के कई ऐसे फैसले भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हरियाणा सीएम की भूमिका पंजाब में बड़ी हो जाती है. हरियाणा सरकार के इन फैसलों से भी पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मैदान तैयार होता दिखाई देता है. इन फैसलों की फेहरिस्त भी काफी लंबी दिखाई देती है.

हरियाणा सीएम की लगातार पंजाब में बढ़ी गतिविधियां: इन सभी बातों के बीच बीजेपी आगामी यानी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय दिखाई देती है. इसका जिम्मा इस बार हरियाणा के सीएम नायब सैनी के कंधों पर दिखाई देता है. ये बात इसलिए कही जा सकती है, क्योंकि सीएम सैनी की पिछले कुछ वक्त से पंजाब में सक्रियता बढ़ी है. फिर चाहे बात माघ मेले में पहली बार पंजाब में बीजेपी के लगाए गए सियासी मंच पर सीएम सैनी की मौजूदगी हो या फिर पंजाब में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए हो रहे कार्यक्रमों में उनकी मुख्य भूमिका की हो. ये बातें बताती हैं कि पंजाब जीतने का जिम्मा पार्टी ने शायद सीएम नायब सैनी को दे रखा है.

हरियाणा सीएम की पंजाब एंट्री से बढ़ा सियासी पारा: हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की पंजाब में गतिविधियां उनके पहले कार्यकाल में ही शुरू हो चुकी थी. जो अब दूसरे कार्यकाल में और तेजी से आगे बढ़ती दिखाई देती हैं, फिर चाहे उनके पंजाब दौरे हों, पंजाब में हरियाणा की जन हितैषी योजनाओं का जिक्र हो या फिर पंजाब में पार्टी में अन्य दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करना हो. उनकी इन्हीं गतिविधियों से नजर आता है कि बीजेपी ने पंजाब में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सीएम हरियाणा को जिम्मेदारी दी है. कही ना कहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी ये बात जानती है, तभी तो बीते साल के अंत में रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मैदान में हुई दर्दनाक मौत के बाद पंजाब सीएम भगवंत मान रोहतक पहुंच गए थे. वहीं अब ये सियासी लड़ाई कई बार दोनों तरफ से बयानबाजी से भी स्पष्ट हो जाती है.

क्या बीजेपी अकेले लड़ेगी पंजाब विधानसभा चुनाव? अब पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए करीब एक साल रह गया है. ऐसे में सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं. वहीं बीजेपी में कई बार अभी भी दो अलग-अलग विचार सामने आते हैं. एक तो वो बीजेपी नेता हैं, जो लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हैं. वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात करते हैं. दूसरे वो नेता हैं, जो पिछले चुनाव से पहले और बाद में पार्टी में कांग्रेस से निकलकर शामिल हुए. उनका मानना है कि अगर बीजेपी को पंजाब की सत्ता में आना है, तो शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए. हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा.

बीजेपी और पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर बीजेपी पंजाब में सत्ता में रह चुकी है. अभी तक पार्टी पूर्ण बहुमत या यूं कहें कि अपने दम पर सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई है. 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी अपने दम पर अकेले मैदान में उतरी, ये वो समय था, जब तीन कृषि कानूनों की वजह से किसानों ने बीजेपी का जमकर विरोध था. 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब विधानसभा के इस चुनाव में बीजेपी मात्र तीन सीट जीत पाई. हालांकि पार्टी को करीब सात प्रतिशत वोट मिले, जबकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की एकतरफा जीत हुई. वहीं अब बीजेपी 2027 चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और इसकी अगुवाई सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी करते दिखाई दे रहे हैं.

चंडीगढ़: पंजाब में बीजेपी अपने दम पर अभी तक सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई है. लिहाजा इस राज्य में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. हरियाणा के सीएम नायब सैनी इन दिनों पंजाब को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. वो लगातार पंजाब में सियासी मंच साझा कर रहे हैं. हर मीडिया इंटरेक्शन में वो पंजाब की बात करना नहीं भूल रहे.

पंजाब का जातीय समीकरण क्या कहता है? बीजेपी अपने ओबीसी कार्ड और हरियाणा सरकार की नीतियों के जरिए इस बार पंजाब में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है. इस बात के संकेत इससे साफ मिल रहे हैं कि हरियाणा के सीएम ओबीसी वर्ग से आते हैं. वो पंजाबी बोलने में भी सक्षम हैं. उनके साधारण व्यक्तित्व का भी फायदा बीजेपी पंजाब में उठाना चाह रही है, लेकिन पंजाब के अगर जातीय समीकरण की बात करें, तो यहां पर करीब 57 प्रतिशत सिख आबादी है. जिनमें दलित भी शामिल हैं. वहीं हिन्दू आबादी करीब 38 फीसदी है. वो भी अलग पंथों जैसे सिख और ईसाई में बंटे हुए हैं, जबकि करीब 32 फीसदी दलित मतदाता भी कई उप जातियों में विभाजित है, जिनमें खासतौर पर सिख एससी, मजहबी सिख और हिन्दू एससी शामिल हैं. जबकि अन्य सिख, हिन्दू ओबीसी, जाट सिख भी शामिल हैं. यानी पंजाब का जातीय समीकरण काफी पेचीदा है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए पंजाब चुनौती बना हुआ है. इसलिए शायद हरियाणा सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही नीतियों के सहारे बीजेपी पंजाब के लंबे वक्त विरोध में रहे किसानों को साधना चाह रही है.

हरियाणा के सीएम नायब सैनी का पंजाब पर निशाना: जब हरियाणा में नायब सैनी किसी भी किसानों की योजनाओं पर बात करते हैं, तो वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधना नहीं भूलते. हाल ही में उन्होंने विभिन्न कृषि योजनाओं की राशि हरियाणा के किसानों को जारी की. जिसके बाद सीएम सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा "पंजाब की आम आदमी पार्टी ने तो गजब कर रखा है. कभी वो कांग्रेस के पाले में चले जाते हैं, इसलिए जो कांग्रेस की नीतियां हैं, वही आम आदमी पार्टी की भी हैं, बल्कि इससे भी बड़ी नीतियां आम आदमी पार्टी की हैं. चाहे उनमें भ्रष्टाचार हो या शोषण हो." मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां कांग्रेस से भी भयानक हैं.

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा "पंजाब के सीएम भगवंत मान कहते हैं कि जलभराव-बाढ़ से खराब हुई फसलों का मुआवजा उन्होंने 20 हजार रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया. केजरीवाल गुजरात में कहते हैं कि पंजाब में 50 हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा किसानों को दिया गया. अब ये बताएं कि बाकी तीस हजार कौन खा गया? ये केजरीवाल बताएंगे या मान साहब?" सीएम सैनी ने कहा कि "बड़े बड़े वादे करके आप पार्टी ने पंजाब की सत्ता ली, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया. जबकि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है. 2014 में हमने जो वादे किए. वो पूरे किए, इसलिए 2019 में हम फिर सत्ता में आए, 2019 के वादे पूरे किए, इसलिए 2024 में हम सत्ता में आए, क्योंकि हमने जो कहा वो किया है."

सीएम नायब सैनी ने गिनाई अपनी उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने कहा "217 वादे हमने 2024 में किए, जिनमें से पहले साल में ही हमने 53 वादे पूरे किए, जबकि मार्च अंत तक हम 163 वादे पूरे कर लेंगे. पंजाब में मैं हर मंच से पूछता हूं कि मान साहब और केजरीवाल बताएं कि उन्होंने कौन से वादे पूरे किए या फिर बातें ही की हैं. आने वाला वक्त पंजाब में बीजेपी का है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग इस आप सरकार से पीछा छुड़ाना चाहता है. लोगों ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बना लिया है. पंजाब सरकार ने ना महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा पूरा किया, ना बुजुर्गों की पेंशन 2500 करने का वादा पूरा किया.

सीएम की पंजाब में सक्रियता का मिल रहा अच्छा फायदा- किरण चौधरी: बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने सीएम नायब सिंह सैनी की पंजाब में सक्रियता के सवाल पर कहा कि "मुझे मिले फीडबैक के मुताबिक इसका हमें पंजाब में अच्छा फायदा होता दिख रहा है. बीजेपी योजनाबद्ध काम करती है, सिर्फ चुनाव के वक्त ही सक्रिय नहीं होती. जनता देख चुकी है कि कैसे झूठे वादे आप पार्टी ने लोगों से किए. जिस तरह आप पार्टी के झूठे वादों के चलते दिल्ली में दस साल इनकी सरकार को जनता ने हटा दिया. वैसे ही इस बार कुछ पंजाब में होगा और सरकार बीजेपी की बनेगी."

पंजाब ने भी दी प्रतिक्रिया: आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव व मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने हरियाणा के सीएम के बयान पर कहा "हरियाणा के सीएम झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाढ़ के दौरान हुए नुकसान की हमने भरपाई नहीं की. मुख्यमंत्री नायब सैनी पंजाब में घूमते हैं, तो वो जाकर पता करें कि एक-एक किसान को किस तरीके से बाढ़ से नुकसान का हमने मुआवजा दिया है. पंजाब सरकार ने फसलों के साथ-साथ जानवरों और जिनके परिवार के लोग मरे, उन सब का मुआवजा दिया है. अगर कहना ही था, तो ये बताते कि जो 1600 करोड़ की राहत केंद्र से पंजाब को मिली. वो कहां गई?

आप पार्टी के विधायक ने क्या कहा? लुधियाना के आत्म नगर से आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिद्धू ने कहा "किसी भी पार्टी का नेता कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन हरियाणा के सीएम की सक्रियता से पंजाब के बीजेपी नेताओं के मनोबल पर जरूर असर पड़ रहा होगा. फर्क सिर्फ लोकल लीडर्स का पड़ता है. पंजाब में इसका कोई असर नहीं होगा. कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आम आदमी पार्टी की फिर पंजाब में सरकार बनेगी. कोई आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता."

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा "मुझे लगता है कि हरियाणा से इस्तीफा देकर बीजेपी नायब सैनी को पंजाब का सीएम घोषित कर देना चाहिए. सैनी साहब को अगर पंजाब अच्छा लग रहा है और वहां तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि उनको लगता हो कि वो यहां के मुख्यमंत्री बन जाएं. पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी यहां लगाई होगी कि तुम संभालो. क्या पंजाब बीजेपी के नेता सक्षम नहीं है? बीजेपी का कोई भी नेता सक्रिय क्यों ना हो, यहां बात बनने वाली नहीं है. जो अश्वनी शर्मा की सीट बीजेपी को मिली थी, वो भी अगली बार नहीं मिलेगी."

क्या कहते हैं नायब सैनी की सक्रियता पर अकाली नेता? हरियाणा सीएम की सक्रियता को लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता जगबीर सिंह सोखी ने कहा कि "चाहे सीएम सैनी पंजाबियों को खुश करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पंजाबी उनकी बातों में नहीं आएंगे. क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर हरियाणा में अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया, चाहे वो सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का मुद्दा हो. एक तरफ लाठियां और दूसरी तरफ पंजाबियों के प्रति सहानुभूति दिखाना. ये अब लोग जान चुके हैं.

किसान नेता बालकरण सिंह बराड़ का सीएम सैनी पर निशाना? किसान नेता बालकरण सिंह बराड़ ने कहा "हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में आकर हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है. जो कि किसानों की मांग है. हम हर फसल की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, बल्कि धन और गेहूं पर भी एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं है. हालांकि हरियाणा सरकार कभी कभी भवंतर से भरपाई करती है. हरियाणा का प्रभाव दिखाकर बीजेपी पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही है. पंजाब के किसान गुमराह नहीं होंगे."

पंजाब के किसान नेता और पूर्व विधायक तरसेम सिंह जोधा ने कहा "बीजेपी को पंजाब के लोग और सिख पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से तीन कानून लाने के बाद सरकार की ओर से वायदा किया गया था कि किसानों के सभी मांगे पूरी की जाएगी, वो अभी तक पूरी नहीं की गई. पंजाब में 60% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, 80% पंजाब के लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं. इसलिए वो लोग बीजेपी को ज्यादा भाव नहीं देंगे. हरियाणा के सीएम कुछ भी कहते रहें, लेकिन जब भी दिल्ली जाने के लिए किसानों की ओर से मार्च निकाला गया, तो सबसे पहले हमारे लिए हरियाणा ने ही रुकावटें डाली. हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों पर लाठियां डंडे बरसाए. ऐसे में वो कुछ भी कर लें, किसान नेता खास करके पंजाब के किसान किसी भी सूरत में हरियाणा के मुख्यमंत्री को या फिर बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे."

क्या कहते हैं राजनीतिक मामलों के जानकार? सीएम नायब सिंह सैनी की पंजाब में बढ़ती सक्रियता को लेकर राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेन्द्र अवस्थी ने कहा "हरियाणा और पंजाब छोटे और बड़े भाई हैं. दूसरा हरियाणा के सीएम पंजाबी भी बोलते हैं. पंजाबी बोलने वाला व्यक्ति जो पंजाबी बहुल क्षेत्र में असर डाल सकता है, वो विशुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं डाल सकता. हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लाभार्थी हैं. अगर लाभार्थी हैं, तो निश्चित तौर पर ही जो पड़ोस का राज्य है. वहां के लोगों में भी कुछ ना कुछ उसका असर होगा.

पंजाब की सियासत को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल ने कहा "सीएम सैनी के पंजाब में बीजेपी का एक तरह से प्रचार की कमान संभालने से पार्टी खुद को पंजाब में काफी हद तक मजबूत करेगी. बीजेपी की सबसे बड़ी बात ये है कि उसने पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है. इसका भी असर कहीं ना कहीं जनता पर पड़ता है. वहीं सरकार की कथनी और करनी भी जनता जरूर देखती है. क्योंकि ये दोनों यानी पंजाब और हरियाणा पड़ोसी राज्य है.

क्या पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा असर? आप पार्टी की सरकार ने महिलाओं को एक हजार देने की बात कही थी, वो उसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, जबकि आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं. वहीं हरियाणा सरकार ने पहले ही साल में महिलाओं से किए गए 2100 देने के वादे को जमीन पर उतारा है. इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली को लेकर आम लोगों में पॉजिटिव मैसेज गया है. किसानों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी किसान आंदोलन की टीस दिखती है, लेकिन हरियाणा सरकार की नीतियों से उसमें भी आगामी चुनाव में काफी हद तक बदलाव देखने को मिल सकता है.

