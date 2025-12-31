ETV Bharat / state

नए साल से पहले गुरुग्राम को CM ने दी बड़ी सौगात, करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

गुरुग्राम: गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा द्वारा आयोजित "विकसित गुरुग्राम महारैली" में मंगलवार को सीएम नायब सैनी शामिल हुए. मुख्यमंत्री सैनी ने गुरुग्राम को नए साल से पहले विकास की बड़ी सौगात दी. करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास: सीएम ने 113.64 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम में छह विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उद्घाटन में सदर बाजार में मल्टी लेवल कार पार्किंग और सेक्टर-14 में सामुदायिक केंद्र शामिल हैं. शिलान्यास के तहत सेक्टर-16 में आरएमसी मॉडल रोड व ड्रेन, सेक्टर-17ए में सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन, सेक्टर-16 में हॉस्टल निर्माण और नई सब्जी मंडी में विशेष मरम्मत कार्य शामिल हैं. इन परियोजनाओं से शहर की बुनियादी सुविधाएं और यातायात व्यवस्था मजबूत होंगी. नए साल से पहले गुरुग्राम को CM ने दी बड़ी सौगात (ETV Bharat) 11 वर्षों में 1909 करोड़ से अधिक का विकास: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "पिछले 11 वर्षों में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,909 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं. 67 घोषणाओं में से अधिकांश को पूरा किया जा चुका है. विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है. शहर में पार्कों और ऑक्सीजन पॉकेट्स का विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन जैसी पहलें शुरू की गई हैं. इससे गुरुग्राम में जीवन स्तर में सुधार और सतत विकास सुनिश्चित होगा."