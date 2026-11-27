पंचकूला के धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा किया रवाना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यटकों को पंचकूला के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए दो इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई.
Published : November 27, 2026 at 6:14 PM IST
पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों के एक साथ दर्शन कराने के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए शुक्रवार को दो इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने दोनों इलेक्ट्रिक बसों को श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर, पंचकूला स्थित संस्कृत गुरुकुल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह बस सेवा श्री माता मनसा देवी मंदिर से शुरू होकर चंडी माता मंदिर और पिंजौर गार्डन होते हुए कालका स्थित श्री काली माता मंदिर तक संचालित होंगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य परिवहन के सेक्टर-5, पंचकूला स्थित नवीनीकृत बस टर्मिनल का उद्घाटन भी किया.
साधन बदलने की परेशानी से मिलेगी निजात:
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला मां शक्ति की उपासना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां की वादियों में मां के विभिन्न स्वरूपों का वास है. उन्होंने कहा कि यहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर शीश नवाने आते हैं. श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को इन प्रमुख धार्मिक स्थलों के एक साथ दर्शन करने में परिवहन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. अलग-अलग स्थानों तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता और बार-बार परिवहन के साधन बदलने की परेशानी के कारण कई श्रद्धालु सभी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे.
रोजाना छह चक्कर और लोकेशन की जानकारी भी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता सुविधाजनक समय-सारणी और डिजिटल व्यवस्था है. दोनों बसें प्रतिदिन छह चक्कर लगाएंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन पर बस की वास्तविक लोकेशन और समय-सारणी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य:
सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज दो प्रदूषण-मुक्त इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की गई है. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य और 'लाइफ-पर्यावरण के लिए जीवनशैली' के मंत्र को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा:
यह बस सेवा पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पंचकूला के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम नागरिकों को आवागमन का सुगम और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा.
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