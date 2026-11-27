ETV Bharat / state

पंचकूला के धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा किया रवाना

पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ ( Etv Bharat )

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों के एक साथ दर्शन कराने के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए शुक्रवार को दो इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने दोनों इलेक्ट्रिक बसों को श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर, पंचकूला स्थित संस्कृत गुरुकुल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह बस सेवा श्री माता मनसा देवी मंदिर से शुरू होकर चंडी माता मंदिर और पिंजौर गार्डन होते हुए कालका स्थित श्री काली माता मंदिर तक संचालित होंगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य परिवहन के सेक्टर-5, पंचकूला स्थित नवीनीकृत बस टर्मिनल का उद्घाटन भी किया.

साधन बदलने की परेशानी से मिलेगी निजात: