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बायोमेट्रिक विवाद पर सीएम सैनी का विपक्ष पर पलटवार, बोले- "पारदर्शिता के लिए जरूरी सिस्टम, किसानों को नहीं हो रही कोई दिक्कत"

बायोमेट्रिक विवाद पर सीएम सैनी का विपक्ष पर पलटवार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में आयोजित बैसाखी महोत्सव के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कड़ा पलटवार किया. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि, "यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है. इससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही." उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि, "सरकार हर स्तर पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए हुए है." किसानों को सरकार पर भरोसा : मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "पहले फसल खरीद का सीजन करीब ढाई महीने तक चलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 15-20 दिन कर दिया गया है. इसके बावजूद व्यवस्थाएं मजबूत हैं. किसान बिना किसी रुकावट के अपनी फसल मंडियों में ला रहे हैं. सरकार द्वारा एक-एक दाना खरीदा जा रहा है. भुगतान भी सीधे किसानों के खातों में तुरंत पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है." बायोमेट्रिक विवाद पर सीएम सैनी (ETV Bharat)