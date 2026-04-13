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बायोमेट्रिक विवाद पर सीएम सैनी का विपक्ष पर पलटवार, बोले- "पारदर्शिता के लिए जरूरी सिस्टम, किसानों को नहीं हो रही कोई दिक्कत"

सीएम नायब सैनी ने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही.

Haryana CM on biometric system
बायोमेट्रिक विवाद पर सीएम सैनी का विपक्ष पर पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 3:35 PM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में आयोजित बैसाखी महोत्सव के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कड़ा पलटवार किया. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि, "यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है. इससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही." उन्होंने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि, "सरकार हर स्तर पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए हुए है."

किसानों को सरकार पर भरोसा : मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "पहले फसल खरीद का सीजन करीब ढाई महीने तक चलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 15-20 दिन कर दिया गया है. इसके बावजूद व्यवस्थाएं मजबूत हैं. किसान बिना किसी रुकावट के अपनी फसल मंडियों में ला रहे हैं. सरकार द्वारा एक-एक दाना खरीदा जा रहा है. भुगतान भी सीधे किसानों के खातों में तुरंत पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है."

बायोमेट्रिक विवाद पर सीएम सैनी (ETV Bharat)

महिलाओं के सम्मान पर सख्त : महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बोलते हुए सैनी ने हरियाणा महिला आयोग की उस सिफारिश का समर्थन किया, जिसमें अश्लीलता और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि, "ऐसे गाने समाज और संस्कृति के खिलाफ हैं और इन पर रोक लगना जरूरी है. हमारी संस्कृति की नींव माताओं से ही मजबूत होती है, इसलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है."

केंद्र की योजनाओं का जिक्र:मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा. उन्होंने कहा कि, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना जैसी पहलों ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है. साथ ही राज्य सरकार भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है."

बंगाल के सियासी हालात पर बोले सैनी: इस दौरान सैनी ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात का जिक्र करते हुए कांग्रेस और वामपंथी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "वहां की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनेगी. हरियाणा सरकार किसानों और महिलाओं दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

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