हरियाणा के CM ने होम डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड लॉन्च किया, पुलिस, फायर सर्विस, जेलों से रियल-टाइम जानकारी देगा
Home Department Dashboard: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को होम डिपार्टमेंट डैशबोर्ड का उद्घाटन किया.
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को होम डिपार्टमेंट डैशबोर्ड का उद्घाटन किया. सीएम के मुताबिक "ये एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे राज्य में कानून लागू करने, इमरजेंसी रिस्पांस और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में क्रांति लाने का वादा करता है."
होम डिपार्टमेंट डैशबोर्ड का उद्घाटन: मुख्यमंत्री ने कहा कि "नया सिस्टम सीनियर अधिकारियों को एक ही इंटरफेस पर पुलिस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे जरूरी विंग से रियल-टाइम जानकारी पाने में मदद करेगा. इससे पूरे डिपार्टमेंट में तालमेल बेहतर होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और तेज़ी से फैसले लेने में मदद मिलेगी.' सैनी ने कहा कि 'ऐसी रियल-टाइम विज़िबिलिटी ज़्यादा जानकारी और समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में मदद करेगी."
सभी डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी: एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने मीटिंग के दौरान कहा कि "डैशबोर्ड को जल्द ही होम डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तहत सभी डिपार्टमेंट के हेड को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा." सीएम नायब सैनी ने इस नई पहल के लिए राज्य के होम सेक्रेटरी, दूसरे सीनियर अधिकारियों और टेक्निकल टीम को बधाई दी, जिसने इस मजबूत सिस्टम को बनाने में मदद की.
पुलिस, फायर सर्विस, जेलों से रियल-टाइम जानकारी मिलेगी: ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS), डायल-112 (हेल्पलाइन), ई-प्रिज़न, ई-चालान, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सर्विस और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे ज़रूरी सिस्टम को एक साथ लाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अधिकारियों को डैशबोर्ड के साथ ई-समन और ई-चालान को इंटीग्रेट करने का भी निर्देश दिया गया है.' उन्होंने डैशबोर्ड के ज़रिए हरियाणा की सभी 20 जेलों की रियल टाइम में लाइव मॉनिटरिंग की तारीफ की. इससे अधिकारी कैदियों के ट्रांसफर, जेलों को बढ़ाने की ज़रूरतों और भीड़ कम करने के उपायों की प्लानिंग कर पाएंगे.
क्राइम ट्रेंड्स पर रखी जाएगी नजर: चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि "पुलिस, प्रॉसिक्यूशन, ज्यूडिशियरी, जेलों और फोरेंसिक के बीच आसान डेटा फ्लो को मुमकिन बनाने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंटीग्रेट करने की भी योजनाएं चल रही हैं. यह प्लेटफॉर्म पुलिस स्टेशनों की परफॉर्मेंस-बेस्ड रैंकिंग को आसान बनाएगा, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करेगा और लगातार सुधार को बढ़ावा देगा. यह सभी 24 पुलिस जिलों और 413 पुलिस स्टेशनों के रियल-टाइम डेटा से भी चलेगा. डैशबोर्ड का मकसद पूरे राज्य में क्राइम ट्रेंड्स पर नज़र रखने, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने और पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन-सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करना है."
