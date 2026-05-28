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"पंचकूला के लिए धन की कोई कमी नहीं", हरियाणा CM मेयर-पार्षदों से बोले- "सिर्फ विकास को बनाएं लक्ष्य"

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला में नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष आडिटोरियम में आयोजित किया गया. इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यअतिथि के रूप में शामिल हुए. इस अवसर पर अंबाला मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ दिलवाई.

विकास का रोड मैप जनकेंद्रित हो: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर शाम लाल बंसल और सभी पार्षदों को जीतने और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी. साथ ही पंचकूला वासियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने विकास और जनसेवा के लिए प्रतिबद्व नेतृत्व को चुना. उन्होंने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों से कहा कि शहर के विकास का रोडमैप पूरी तरह जनकेंद्रित होना चाहिए.

पंचकूला के लिए धन की कमी नहीं: सीएम ने पार्षदों से संवाद करते हुए कहा कि लोगों ने पांच वर्षों के लिए सेवा का अवसर दिया है, नतीजतन जनता के बीच रहें, उनकी समस्याओं को सुनें और केवल विकास को अपना लक्ष्य बनाएं. कहा कि पंचकूला के विकास के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने पंचकूला को स्वच्छ और हरित शहर बनाने का लक्ष्य बताया. कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 को पंचकूला की हर गली और हर सेक्टर तक पहुंचाना है. ग्रीन पंचकूला के संकल्प को और मजबूत करना है.

यह नेता और पदाधिकारी मौजूद: इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, कालका नगर परिषद के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवीनगर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक मुकूल कुमार, उपायुक्त सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, नगर निगम आयुक्त विनय कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरूण भंडारी, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, साध्वी अमृता दीदी सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे.