हरियाणा में 56 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी को मिले 1,431 करोड़ रुपये, 18 वेलफेयर स्कीम के तहत नायब सिंह सैनी ने किया डिस्ट्रिब्यूट

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को 18 पब्लिक वेलफेयर स्कीम के तहत 56.34 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरी को 1,431 करोड़ रुपये दिए, जो हाल के महीनों में राज्य द्वारा एक दिन में दिए गए सबसे बड़े बेनिफिट में से एक है.

193 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए : इसमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत कुकिंग गैस सब्सिडी और दूध प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव शामिल हैं, जो महिलाओं, बुज़ुर्गों, कमज़ोर और छोटे प्रोड्यूसर के लिए टारगेटेड सपोर्ट पर सरकार के ज़ोर को दिखाता है. सैनी ने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, 9.22 लाख से ज़्यादा महिला लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 193 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिससे इस योजना के तहत चार किश्तों में कुल 634 करोड़ रुपये जारी किए गए. ये योजना 23 साल और उससे ज़्यादा उम्र की योग्य महिलाओं को, जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख रुपये तक है, हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक मदद देती है.

10.51 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया : सैनी ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के ज़रिए लगभग 10.51 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए अप्लाई किया. इनमें से 9.22 लाख से ज़्यादा एप्लिकेंट जांच के बाद योग्य पाए गए. उन्होंने कहा कि घोषणा के अनुसार, फरवरी 2026 से, हर महीने 1,100 रुपये सीधे लाभार्थियों के सेविंग्स अकाउंट में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डाले जाएंगे. उन्होंने ये भी बताया कि एक परिवार की सभी योग्य महिलाएं इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं.

1,098 करोड़ रुपये जारी किए : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और दूसरी सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लिए 1,098 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को फायदा हुआ है. पेंशन में देरी और इनकम के आधार पर योग्यता से जुड़ी शिकायतों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने सभी जिलों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नरों को हफ्ते में दो बार हर सोमवार और गुरुवार डेडिकेटेड शिकायत निवारण सुनवाई करने का निर्देश दिया है ताकि समय पर और बिना किसी भेदभाव के समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपये : सैनी ने कहा कि हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत, नवंबर और दिसंबर के लिए सब्सिडी के तौर पर 38.97 करोड़ रुपये की रकम उन 12.62 लाख महिलाओं को दी गई है जिन्होंने LPG सिलेंडर रिफिल करवाए थे. इस स्कीम से योग्य महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी वाली दर पर गैस सिलेंडर मिल सकता है. इससे पहले, 17 जनवरी को, लगभग 6.09 लाख लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई थी. कुल मिलाकर, इस स्कीम के तहत अब तक 14.38 लाख महिलाओं को 223.31 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना (MMDUPY) के तहत 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसका मकसद ग्रामीण डेयरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और छोटे दूध उत्पादकों को पक्की इनकम में मदद देना है. इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद थे.