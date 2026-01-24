ETV Bharat / state

कृषि और उद्योग के लिए नायब सैनी सरकार की बड़ी घोषणा, स्मार्ट एग्रीकल्चर-इंडस्ट्रियल जोन किया जाएगा विकसित, मिलेगी विशेष सुविधाएं

हरियाणा में स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट इंडस्ट्रियल ज़ोन विकसित होंगे. इसकी घोषणा सीएम ने की है.

हरियाणा सीएम ने की घोषणा (Etv Bharat)
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में कृषि और उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए दो अहम नीतिगत पहलों की घोषणा की है. दरअसल, सीएम ने बजट प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान अधिकारियों ने पिछले बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट इंडस्ट्रियल ज़ोन की घोषणा: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रदेश में जल्द ही एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन और एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया जाएगा, जहां किसानों और उद्योगपतियों को आधुनिक बुनियादी ढांचा और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. "

औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास पर दिया जोर: बैठक में आईएमटी मानेसर, बावल और कुंडली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए जा रहे डॉरमेट्री और सिंगल-रूम आवासीय इकाइयों की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की आवासीय आवश्यकता का आकलन किया जाए और जहां जरूरत हो, वहां औद्योगिक संघों से परामर्श कर समग्र आवास योजनाएं तैयार की जाएं.

कार्यस्थल के पास सस्ता आवास: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "कार्यस्थल के पास ही किफायती आवास उपलब्ध कराने से न केवल श्रमिकों को लाभ होगा, बल्कि उत्पादकता और कार्य गुणवत्ता में भी सुधार आएगा. इससे उद्योगों को स्थायी और कुशल श्रमशक्ति मिलेगी."

अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों का नियमितीकरण: वहीं, अधिकारियों ने जानकारी दी कि 25 दिसंबर 2025 को ‘गुड गवर्नेंस डे’ के अवसर पर शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, जिसके माध्यम से कम से कम 50 फैक्ट्रियों वाली अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है, उसे उद्योगपतियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. बड़ी संख्या में उद्यमी पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं.

सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "कॉलोनियों के नियमित होने के बाद उद्यमी विभिन्न सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ ले सकेंगे और विभागीय औपचारिकताओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा."

औद्योगिक प्लॉट्स का नियंत्रण HSIIDC को: बैठक में बताया गया कि पिछले बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा आवंटित औद्योगिक प्लॉट्स से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान कर लिया गया है. अब इन प्लॉट्स का पूर्ण प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) को सौंप दिया गया है.

उद्योगपतियों को बड़ी राहत: पहले प्लॉट ट्रांसफर के दौरान उद्योगपतियों को ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट सहित अन्य अनुमतियों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. सरकार के इस निर्णय से उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है.

ESIC के लिए रियायती भूमि आवंटन: मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वित्त मंत्री रहते हुए की गई घोषणा के तहत ESIC अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन की योजना पूरी तरह लागू कर दी गई है. भविष्य में HSVP, HSIIDC, पंचायतों या अन्य सरकारी विभागों से ESIC संस्थानों के लिए भूमि 75 प्रतिशत रियायती दर पर दी जाएगी.

टेक्सटाइल नीति को मिला विस्तार: बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है, जिससे वस्त्र उद्योग को निरंतर प्रोत्साहन मिलेगा.

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों, जो अब घनी आबादी वाले शहरी आवासीय इलाकों का हिस्सा बन चुके हैं, वहां सीवरेज, सड़क, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए.

इन्क्यूबेशन सेंटर और नवाचार पर फोकस: नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए, जहां स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा. अधिकारियों ने बताया कि, "आईएमटी मानेसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग तथा आईएमटी खरखौदा में ईवी और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है."

अन्य प्रमुख परियोजनाओं में तेजी के निर्देश: मुख्यमंत्री ने 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के विकास, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, आईएमटी मानेसर में ज़ीरो वॉटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के पायलट प्रोजेक्ट और गुरुग्राम में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए.

