कृषि और उद्योग के लिए नायब सैनी सरकार की बड़ी घोषणा, स्मार्ट एग्रीकल्चर-इंडस्ट्रियल जोन किया जाएगा विकसित, मिलेगी विशेष सुविधाएं

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में कृषि और उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए दो अहम नीतिगत पहलों की घोषणा की है. दरअसल, सीएम ने बजट प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान अधिकारियों ने पिछले बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट इंडस्ट्रियल ज़ोन की घोषणा: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रदेश में जल्द ही एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन और एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया जाएगा, जहां किसानों और उद्योगपतियों को आधुनिक बुनियादी ढांचा और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. " औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास पर दिया जोर: बैठक में आईएमटी मानेसर, बावल और कुंडली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए जा रहे डॉरमेट्री और सिंगल-रूम आवासीय इकाइयों की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की आवासीय आवश्यकता का आकलन किया जाए और जहां जरूरत हो, वहां औद्योगिक संघों से परामर्श कर समग्र आवास योजनाएं तैयार की जाएं. कार्यस्थल के पास सस्ता आवास: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "कार्यस्थल के पास ही किफायती आवास उपलब्ध कराने से न केवल श्रमिकों को लाभ होगा, बल्कि उत्पादकता और कार्य गुणवत्ता में भी सुधार आएगा. इससे उद्योगों को स्थायी और कुशल श्रमशक्ति मिलेगी." अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों का नियमितीकरण: वहीं, अधिकारियों ने जानकारी दी कि 25 दिसंबर 2025 को ‘गुड गवर्नेंस डे’ के अवसर पर शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, जिसके माध्यम से कम से कम 50 फैक्ट्रियों वाली अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है, उसे उद्योगपतियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. बड़ी संख्या में उद्यमी पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "कॉलोनियों के नियमित होने के बाद उद्यमी विभिन्न सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ ले सकेंगे और विभागीय औपचारिकताओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा."