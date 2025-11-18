ETV Bharat / state

हरियाणा में आज रात से बदलेगा मिज़ाज, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, बढ़ेगी रात की ठिठुरन, ये इलाके होंगे अधिक प्रभावित

हरियाणा में आज रात से मौसम बदलेगा. पश्चिमी विक्षोभ के असर से रातें ठंडी होंगी, दिन का तापमान थोड़ा गिरेगा.

हरियाणा में आज रात से बदलेगा मिज़ाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 9:51 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है. आज रात से प्रदेश में हल्के पश्चिमी विक्षोभ के असर दिखने शुरू हो सकते हैं, जिससे मौसम में मामूली बदलाव की संभावना है. फिलहाल दिन के समय धूप खिली रहने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट प्रदेशवासियों को कंपा रही है.

रातें हो रही ठंड: मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो हरियाणा में दिन का तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है, लेकिन रातें पहले से ज्यादा सर्द होती जा रही हैं. पिछले 24 घंटों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 4.7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. खासतौर पर राजस्थान से लगते हरियाणा के हिस्सों में पारा तेजी से नीचे लुढ़क रहा है.

हिसार सबसे ठंडा जिला: हिसार प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा महेंद्रगढ़ में 7.5 डिग्री, नारनौल में 8 डिग्री, सिरसा में 8 डिग्री और भिवानी में 8.5 डिग्री तक पारा गिरा.करनाल और सोनीपत में भी तापमान 8 डिग्री के आसपास मंडरा रहा है.अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री और न्यूनतम 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

आज रात से बदलेगा मौसम: प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं इन दिनों हल्की से मध्यम गति से चल रही हैं, जिसके चलते रात के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है.आज रात से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि दिन का तापमान अभी भी तेज धूप के कारण संतुलित बना रहेगा.

फिलहाल बारिश की संभावना नहीं: आईएमडी चंडीगढ़ के मुताबिक हरियाणा में औसत अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर है. सिरसा में अधिकतम तापमान 29.4 दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है. वहीं रोहतक में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 3.4 डिग्री कम है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान साफ रहेगा.

रात में छा सकती है धुंध: मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों में सुबह और देर रात के समय हल्की धुंध छा सकती है. इसके साथ ही कई जिलों में शीत लहर का असर भी दिखाई दे सकता है, जिससे रात की ठिठुरन और बढ़ेगी. कुल मिलाकर हरियाणा में मौसम एक बार फिर सर्दी की ओर करवट लेने लगा है.

