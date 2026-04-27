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हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, लिपिकीय सेवा विधेयक पारित, 20% से 30% प्रतिशत हुआ पदोन्नति कोटा

हरियाणा विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया है.

Haryana Clerical Services Bill 2026 passed promotion quota for Class IV employees increased from 20 percent to 30 percent
हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 27, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र से भले ही विपक्ष ने किनारा कर लिया, बावजूद इसके सीएम ने सत्र में हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026 रखा जिसको सदन ने पारित कर लिया. इस विधेयक से ग्रुप डी के कर्मचारियों को अब प्रमोशन में लाभ मिलेगा. अब वे अधिक संख्या में क्लर्क की पोस्ट पर पदोन्नति पा सकेंगे. उनकी सेवा शर्तों के नियमों में इस विधेयक के तहत अहम बदलाव किए गए हैं.

20% से कोटा बढ़कर 30% मिलेगा : सीएम ने सदन में इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि लिपिकीय भर्ती तथा सेवा की शर्तो के जरिए ग्रुप डी के कर्मचारी लिपिक पदों पर पदोन्नति पा सकेंगे. इस बिल के बाद ग्रुप-डी कर्मचारियों का क्लर्क बनने का रास्ता साफ होगा औऱ प्रमोशन में 20 फीसदी से कोटा बढ़कर 30% मिलेगा. सीएम ने कहा कि इस बिल के आने से ग्रुप डी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

पदोन्नति प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाएगा : हरियाणा विधानसभा के इस विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हितों में यह सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये विधेयक चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाएगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे फील्ड कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलने लगे.

अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे : उन्होंने कहा कि पहले सीमित पदों के कारण बहुत कम कर्मचारियों को ही पदोन्नति का अवसर मिल पाता था. साथ ही, केवल अपने-अपने विभागों तक सीमित पदोन्नति के अवसर होने के कारण भी कर्मचारियों की प्रगति बाधित होती थी. विधेयक के अंतर्गत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे.

पहले 10 से 15 साल तक इंतजार करना पड़ता था : मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में कई विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 साल तक इंतजार करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर व्यवस्था, बढ़े हुए पदोन्नति कोटा और कम सेवा अवधि के चलते अब पदोन्नति प्रक्रिया अधिक तेज होगी और अधिक संख्या में कर्मचारियों को समयबद्ध अवसर मिल सकेंगे. उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित होता, तो राज्य के कर्मचारियों के हित में एक व्यापक सहमति बन सकती थी, हालांकि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

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