हरियाणा में 12वीं के अंग्रेजी का पेपर आउट, बोर्ड चेयरमैन बोले - दोषियों पर करेंगे सख्त कार्रवाई
हरियाणा में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : February 26, 2026 at 4:40 PM IST
भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की परीक्षा के पहले ही दिन हरियाणा में नकल और पेपर आउट के मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रोहतक में पेपर आउट : 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर आउट के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि रोहतक जिले के गांव भावड चिड़ी ब्लॉक से पेपर आउट होने की पुष्टि हुई है और संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जैसे ही डीसी रोहतक ने पेपर की फोटो जिला फ्लाइंग टीम को सौंपी, तुरंत जांच शुरू कर दी गई. बोर्ड द्वारा हर प्रश्नपत्र में अल्फा न्यूमेरिक कोड दिए गए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि पेपर कहां से और किस परीक्षार्थी से आउट हुआ. हर अल्फा न्यूमेरिक कोड को रोल नंबर से जोड़ा गया है, जिससे पूरे नेटवर्क की पहचान संभव हो पाई है.
पेपर आउट करने पर कड़ी कार्रवाई : बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि पेपर आउट करने वाले परीक्षार्थियों पर बोर्ड के नियम 32, 32ए, 34 और 38 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे परीक्षार्थियों को 3 साल तक निष्कासित किया जाएगा, वे किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित होंगे और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी.
दूसरे परीक्षार्थी एग्जाम देने पहुंचे : शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान दो परीक्षा केंद्रों पर ऐसे मामले सामने आए, जहां अन्य परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच गए. इसके अलावा एक सीएससी सेंटर पर भी कार्रवाई की गई है.
17 परीक्षार्थियों के पास मिला आपत्तिजनक मटेरियल : इसके अलावा पूरे हरियाणा में 17 परीक्षार्थियों के पास आपत्तिजनक मटेरियल मिलने का मामला भी सामने आया है. इसमें जांच के बाद पता चलेगा कि आपत्तिजनक सामग्री कितनी प्रश्न पेपर से जुड़ी हुई है और उस हिसाब से सज़ा की कार्रवाई की जाएगी.
325 उड़नदस्तों का गठन : उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले में रोल नंबर चेकिंग के दौरान फोटो टेम्पर्ड पाई गई. इस दौरान एक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से फरार हो गया, जबकि अन्य के खिलाफ कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि गुरुवार को हरियाणा में सेकेंडरी परीक्षा के दौरान 325 उड़नदस्तों का गठन किया गया है. प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू की गई है. 10वीं कक्षा की परीक्षा में लगभग 2 लाख 7 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए. प्रदेशभर में 1300 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
