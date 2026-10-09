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दो बार इंटरव्यू में चूके, तीसरे प्रयास में HCS एग्जाम में किया टॉप, सोनीपत के अभिषेक सरोहा के संघर्ष की कहानी

Haryana Civil Services Result ( ETV Bharat )

सोनीपत: मेहनत, धैर्य और परिवार के निरंतर प्रोत्साहन ने गोहाना के सेक्टर-7 निवासी अभिषेक सरोहा को बड़ी सफलता दिलाई है. हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) परीक्षा में अभिषेक ने तीसरे प्रयास में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया. खास बात यह है कि पहले प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी थी और घर पर रहकर ही तैयारी जारी रखी. लगातार दो प्रयासों में मुख्य परीक्षा पास करने के बावजूद इंटरव्यू में अपेक्षित अंक नहीं मिलने से अंतिम चयन नहीं हो पाया था. उसके बावजूद परिवार के हौसले और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने तीसरे प्रयास में बाजी मार ली.

दो बार सफल नहीं होने बाद छोड़ दी थी उम्मीद: अभिषेक के चाचा तेजेंद्र सरोहा ने बताया कि "अभिषेक ने दोनों शुरुआती प्रयासों में मुख्य परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी. इसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन कम अंक मिलने के कारण अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके. लगातार दो बार सफलता हाथ से निकलने के बाद उनका मनोबल भी प्रभावित हुआ. पहले प्रयास के बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी. दूसरे प्रयास में भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो परिवार ने उन्हें निराश न होने की सलाह दी और तीसरी बार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया."