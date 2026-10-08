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हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित: अभिषेक सरोहा टॉपर, 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका

Haryana Civil Services Result 2026 ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने गुरुवार को एग्जीक्यूटिव ब्रांच समेत अन्य एलाइड सर्विसेज परीक्षा 2025 का नतीजा घोषित कर दिया है. 675 अंकों की इस परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभिषेक सरोहा ने 304.50 अंकों को हासिल कर टॉप किया है. घोषित नतीजे के अनुसार दूसरे स्थान पर 392.90 अंकों के साथ कुलदीप और 388.60 अंकों के साथ इशा तीसरे स्थान पर रही.

हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित: आयोग ने इंटरव्यू में शामिल सभी 316 अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ उनके अंक भी जारी किए हैं. इस परीक्षा के नतीजे में गौर करने वाली बात यह है कि पंचकूला स्थित आयोग के मुख्य कार्यालय में तीन से आठ अक्टूबर 2026 तक सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए गए थे. इंटरव्यू के अंतिम दिन ही आयोग द्वारा परीक्षा का नतीजा भी घोषित कर दिया गया. इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर भी नतीजा अपलोड किया गया है.