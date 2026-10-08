हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित: अभिषेक सरोहा टॉपर, 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच समेत अन्य एलाइड सर्विसेज परीक्षा 2025 का नतीजा घोषित किया. सामान्य श्रेणी के अभिषेक सरोहा टॉपर.
Published : October 8, 2026 at 9:42 PM IST
पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने गुरुवार को एग्जीक्यूटिव ब्रांच समेत अन्य एलाइड सर्विसेज परीक्षा 2025 का नतीजा घोषित कर दिया है. 675 अंकों की इस परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभिषेक सरोहा ने 304.50 अंकों को हासिल कर टॉप किया है. घोषित नतीजे के अनुसार दूसरे स्थान पर 392.90 अंकों के साथ कुलदीप और 388.60 अंकों के साथ इशा तीसरे स्थान पर रही.
हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित: आयोग ने इंटरव्यू में शामिल सभी 316 अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ उनके अंक भी जारी किए हैं. इस परीक्षा के नतीजे में गौर करने वाली बात यह है कि पंचकूला स्थित आयोग के मुख्य कार्यालय में तीन से आठ अक्टूबर 2026 तक सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए गए थे. इंटरव्यू के अंतिम दिन ही आयोग द्वारा परीक्षा का नतीजा भी घोषित कर दिया गया. इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर भी नतीजा अपलोड किया गया है.
26 अप्रैल को हुआ प्रीलिम्स: हरियाणा सिविल सर्विसेज (एचसीएस) प्रीलिम्स परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को ली गई थी, जिसका नतीजा चार में को जारी किया गया. जबकि श्रेणी के अनुसार 20 मई को नतीजा घोषित किया गया लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट 1 जून को जारी किया गया था. वहीं, मेन्स परीक्षा 27 से 29 जून के बीच हुई, जिसका नतीजा 17 सितंबर को जारी किया गया था.
102 पदों के लिए 93 हजार आवेदन: गौरतलब है कि एचसीएस के 102 पदों के लिए करीब 93 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से करीब 52 हजार अभ्यर्थी प्री परीक्षा में शामिल हुए. इस परीक्षा के नतीजे के आधार पर 1200 से अधिक अभ्यर्थियों को मेन्स परीक्षा के लिए चुना गया. मेन्स पास करने के बाद शेष 313 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया.
इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी: इसके बाद अब आयोग ने इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी किया है, जिसमें लिखित परीक्षा के 600 और इंटरव्यू के 75 अंक मिलाकर कुल 675 अंकों में से प्राप्त अंक दिए गए हैं. वहीं, इंटरव्यू में सबसे अधिक 55 अंक सामान्य श्रेणी की एकता रोल नंबर 191069 ने अर्जित किए. जबकि 54.40 अंक गुलिया और 54.20 अंक पारुल ने हासिल किए हैं.
कुरुक्षेत्र के राहुल सैनी का सातवां रैंक: हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के गांव छपरा निवासी राहुल सैनी ने एचसीएस परीक्षा में बैकवर्ड श्रेणी से टॉपर रहते हुए सातवीं रैंक हासिल की है. राहुल कृषि में स्नातक और रूरल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री होल्डर हैं. राहुल ने अपनी श्रेणी में टॉपर बनने के बाद मीडिया को बताया कि उनके दादा स्व. हरकेश चौधरी का सपना था कि वह बड़ा अधिकारी बनकर देश सेवा करें, जो सपना आज पूरा हुआ है.
20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका: गौर करने वाली बात यह है कि आयोग ने प्रशासनिक और वैधानिक कारणों से बीस अभ्यर्थियों का नतीजा रोक लिया है. इनमें रोल नंबर 101971, 110199, 110587 और 120736 समेत अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं. आयोग ने अंक तालिका में अभ्यर्थियों के विषयवार अंक भी सार्वजनिक किए हैं. इसमें हिंदी और अंग्रेजी के 100-100 अंकों के पेपर के साथ जनरल स्टडी के जीएस-1 और जीएस-चार तक चारों पेपरों के अलग-अलग अंक दिए गए हैं.
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