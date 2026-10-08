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हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित: अभिषेक सरोहा टॉपर, कुरुक्षेत्र के राहुल सैनी का 7वां रैंक

Haryana Civil Services Result 2025 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अन्य अलाइड सर्विसेज एग्जाम-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 675 नंबर के इस एग्जाम में जनरल कैटेगरी के अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक प्राप्त कर टॉप किया है. वहीं कुरुक्षेत्र के राहुल सैनी ने HCS परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की.

नौकरी के साथ 5 साल तक रोजाना 5 घंटे पढ़ाई: ​राहुल सैनी की सफलता का सफर उनकी अटूट निरंतरता और अनुशासन की मिसाल है. वर्ष 2021 से वे भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बैंक की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उन्होंने पिछले 5 वर्षों से रोजाना 5 घंटे की पढ़ाई जारी रखी. वे इससे पहले यूपीएससी के साक्षात्कार तक भी पहुंच चुके हैं. राहुल ने बताया कि वे सुबह और देर रात के समय को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे, जिससे वे नौकरी के साथ-साथ अपनी तैयारी को सही दिशा दे सके.​