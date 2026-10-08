हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित: अभिषेक सरोहा टॉपर, कुरुक्षेत्र के राहुल सैनी का 7वां रैंक
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अन्य अलाइड सर्विसेज एग्जाम-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कुरुक्षेत्र के राहुल सैनी का 7वां रैंक.
Published : October 8, 2026 at 8:37 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अन्य अलाइड सर्विसेज एग्जाम-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 675 नंबर के इस एग्जाम में जनरल कैटेगरी के अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक प्राप्त कर टॉप किया है. वहीं कुरुक्षेत्र के राहुल सैनी ने HCS परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की.
नौकरी के साथ 5 साल तक रोजाना 5 घंटे पढ़ाई: राहुल सैनी की सफलता का सफर उनकी अटूट निरंतरता और अनुशासन की मिसाल है. वर्ष 2021 से वे भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बैंक की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उन्होंने पिछले 5 वर्षों से रोजाना 5 घंटे की पढ़ाई जारी रखी. वे इससे पहले यूपीएससी के साक्षात्कार तक भी पहुंच चुके हैं. राहुल ने बताया कि वे सुबह और देर रात के समय को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे, जिससे वे नौकरी के साथ-साथ अपनी तैयारी को सही दिशा दे सके.
सीएम नायब सैनी का जताया आभार: "बिना खर्ची, बिना पर्ची" का नतीजाअपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राहुल सैनी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया. राहुल ने कहा मेरी यह सफलता प्रदेश सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है. आज हरियाणा में युवाओं को न तो किसी सिफारिश की आवश्यकता है और न ही किसी खर्ची (रिश्वत) की. केवल योग्यता और मेहनत को सम्मान मिल रहा है. इसी निष्पक्ष व्यवस्था के कारण मुझ जैसे सामान्य किसान परिवार के बेटे को एचसीएस अधिकारी बनने का अवसर मिला है.
स्व. दादा हरकेश चौधरी को समर्पित की सफलता: राहुल की यह सफलता पारिवारिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद खास है. उनके दादा स्व. हरकेश चौधरी का सपना था कि उनका पोता एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज और देश की सेवा करे. राहुल ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने दादा जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहा कि उनके संस्कार और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे हैं.
राहुल सैनी की शैक्षणिक स्नातक: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय , हिसार से B.Sc. (Agriculture).परास्नातक : देश के प्रतिष्ठित संस्थान IRMA (इर्मा), गुजरात से रूरल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री.राहुल के पिता सतीश कुमार हरियाणा सरकार के वित्त विभाग से बतौर सीनियर लेखा अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनकी माता उषा रानी और पत्नी किरणदीप कौर गृहिणी हैं. राहुल ने अपनी सफलता में परिवार के अटूट सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण बताया.
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