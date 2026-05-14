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कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल की व्यवस्था बदहाल, गंदगी से मरीज परेशान, बोले- "डॉक्टर अच्छे, स्टाफ का रवैया खराब"

कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल में गंदगी, पुरानी बेडशीट, स्टाफ के व्यवहार से मरीज परेशान हो गए हैं.

LNJP Hospital Kurukshetra
कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल की व्यवस्था बदहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में अव्यवस्था और सफाई व्यवस्था की कमी के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान मूलभूत सुविधाएं भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं. मरीजों का कहना है कि डॉक्टर समय पर जांच के लिए आते हैं, लेकिन अन्य स्टाफ का रवैया ठीक नहीं है.

मरीज परेशान, बोले- "डॉक्टर अच्छे, स्टाफ का रवैया खराब" (ETV Bharat)

"कई दिनों से नहीं बदली गई बेडशीट": मरीज मीना रानी ने कहा कि, "अस्पताल में कई दिनों तक बेडशीट नहीं बदली जाती. हम जिस बेड पर लेटे हैं उसकी चादर कई दिनों से नहीं बदली गई. एक ही बेड पर दो से तीन मरीजों को भी लिटाया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है. वार्ड में कॉकरोच घूमते दिखाई देते हैं और सफाई व्यवस्था बेहद खराब है. डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है, लेकिन बाकी स्टाफ मरीजों से बदतमीजी से बात करता है."

LNJP Hospital Kurukshetra
कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल (ETV Bharat)

"बेडशीट से दुर्गंध, शरीर पर हो रही खुजली": घुटनों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती मरीज परविंदर कौर ने कहा कि, "भर्ती होने के पहले दिन से अब तक उनकी बेडशीट नहीं बदली गई. बेडशीट से दुर्गंध आती है और शरीर पर खुजली होने लगी है. इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है. बदबू की वजह से गले में भी परेशानी हो रही है. अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण इलाज के साथ-साथ उन्हें गंदगी और असुविधा भी झेलनी पड़ रही है."

LNJP Hospital Kurukshetra
गंदगी से मरीज परेशान (ETV Bharat)

बाथरूम और सफाई व्यवस्था पर भी सवाल: बुजुर्ग मरीज मेनपाल ने बताया कि, " बाथरूम बंद होने की समस्या के इलाज के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन अस्पताल में ही बाथरूम की पाइप कई दिनों से खराब पड़ी है. बार-बार शिकायत के बावजूद पाइप नहीं बदली गई, जिससे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है." वहीं, मरीजों के परिजन लविश शर्मा ने बताया कि, "कई मरीज बिना बेडशीट के इलाज करवाने को मजबूर हैं.वार्ड में मक्खियों की भरमार है. इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है."

सीएमओ बोले- "मामले को गंभीरता से लिया गया": एलएनजेपी अस्पताल के सीएमओ सुखबीर सिंह ने मामले को लेकर कहा कि, "यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. अस्पताल में तीन धोबी हैं, जिनमें से एक बीमार है और दूसरा अन्य कार्य में लगा हुआ था. इसी कारण बेडशीट धुलने में दिक्कत आई. स्टोर कीपर और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि यदि नई बेडशीट उपलब्ध नहीं है तो पुरानी चादर ही बदल दी जाए, ताकि मरीजों को परेशानी न हो. भविष्य में ऐसी लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल में सफाई व्यवस्था और बेडशीट बदलने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी. मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन जल्द आवश्यक कदम उठाएगा."

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