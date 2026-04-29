ETV Bharat / state

हरियाणा निकाय चुनाव: बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया. घोषणापत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "2024 के संकल्प पत्र में से 63 संकल्प पूरे किए और बाकी पूरे करने पर काम जारी. इस बार निकाय चुनाव के संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए गए हैं. सरकार सभी संकल्प को पूरा करने का काम करेगी."

इस दौरान सीएम ने विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया. कांग्रेस के मौजूदा विधायक चंद्रमोहन के पीए रहे हेमंत किंगर भी बीजेपी में शामिल हुए. इसके अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार बाल्मीकि ने भी भाजपा ज्वाइन की.