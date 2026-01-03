ETV Bharat / state

CM सैनी ने चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन का किया दौरा, ऑपरेशन सिंदूर और मानवीय सहायता के दौरान वेस्टर्न कमांड के प्रयासों की सराहना की

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वेस्टर्न कमांड मुख्यालय, चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन का दौरा किया.

Chief Minister Nayab Saini
Chief Minister Nayab Saini (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 3, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वेस्टर्न कमांड मुख्यालय, चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन का दौरा किया. इस अवसर पर उनका स्वागत एवं ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, आर्मी कमांडर, वेस्टर्न कमांड द्वारा की गई. दौरे की शुरुआत वेस्टर्न कमांड संग्रहालय के अवलोकन से हुई, जहां मुख्यमंत्री को कमांड के गौरवशाली इतिहास, प्रमुख सैन्य अभियानों, वीर गाथाओं और विकसित होती सैन्य परंपराओं की जानकारी दी गई, जिससे इसकी परिचालन विरासत का समग्र परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ.

वेस्टर्न कमांड की उपलब्धियों की जानकारी ली: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग एवं संवाद के दौरान वेस्टर्न कमांड की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया गया. इसमें ऑपरेशन 'सिंदूर' के अंतर्गत उपलब्धियां, ऑपरेशन राहत के दौरान प्रदत्त मानवीय सहायता, चल रही भर्ती रैलियां, युवा संपर्क कार्यक्रम, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, आधुनिकीकरण की पहल और नई प्रौद्योगिकियों के समावेश पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया.

Chief Minister Nayab Saini
सीएम ने सेना के अधिकारियों से की मुलाकात (Etv Bharat)

सैन्य कल्याण से जुड़ी पहल प्रस्तुत की: इस दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी पहलों- जिसमें सीनियर वेटरन्स होम भी शामिल हैं, को ब्रीफिंग के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया. यह भारतीय सेना के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की गरिमा एवं देखभाल के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और मानवीय सहायता के दौरान वेस्टर्न कमांड के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने पूर्व सैनिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु हरियाणा सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.

Chief Minister Nayab Saini
सीएम ने सैन्य तकनीकों की जानकारी ली. (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री और आर्मी कमांडर के बीच संवाद: दौरे का समापन मुख्यमंत्री और आर्मी कमांडर के बीच संक्षिप्त एक-से-एक संवाद के साथ हुआ, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण और पूर्व सैनिक कल्याण के प्रति सुदृढ़ नागरिक–सैन्य समन्वय और साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि बताई गई.

