हरियाणा CM ने 3 इंजीनियरों को कर डाला सस्पेंड, अंबाला में कॉलेज बनाने में गड़बड़ी की थी

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला के लखनौर साहिब में डिप्लोमा कॉलेज बनाने में गड़बड़ी को लेकर 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है.

Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini suspended three engineers over irregularities at a diploma college in Ambala
हरियाणा CM ने 3 इंजीनियरों को कर डाला सस्पेंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 10:30 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के लखनौर साहिब में एक डिप्लोमा कॉलेज बनाने में कथित "गंभीर गड़बड़ियों" पर ध्यान दिया, जिसके बाद तीन इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया.

सीएम ने किया सस्पेंड : एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निशांत कुमार, सब-डिविजनल इंजीनियर पुनीत मित्तल और जूनियर इंजीनियर नसीम अहमद को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है. बयान में कहा गया कि, "मुख्यमंत्री ने लखनौर साहिब (अंबाला जिला) में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज डिप्लोमा कॉलेज बनाने में कथित गंभीर गड़बड़ियों पर ध्यान दिया और तुरंत सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. इस मामले में, तीन इंजीनियरों को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं."

गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्रवाई : बयान में राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि कॉलेज को बनाने का काम अधूरा और तय स्टैंडर्ड से कम पाया गया. उन्होंने कहा, "इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए संबंधित एजेंसी को ज़रूरी रकम से ज़्यादा पेमेंट भी किया गया. इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री ने मामले में कार्रवाई का आदेश दिया." प्रवक्ता ने आगे कहा कि CM सैनी के निर्देशों के बाद, हर लेवल पर जवाबदेही तय की जाएगी, और ऐसी गड़बड़ियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है.

HARYANA CM SUSPEND ENGINEERS
HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI
LAKHNAUR SAHIB DIPLOMA COLLEGE
नायब सिंह सैनी
HARYANA CM SUSPEND ENGINEERS

