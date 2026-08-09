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'हमारा विजन है कि संसाधनों की कमी के कारण बच्चे पीछे न रहें'-हिसार में बोले सीएम नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में शिक्षा से जुड़ी नई सुविधाओं का उद्घाटन किया.

Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini
सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 3:02 PM IST

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हिसार: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को हिसार दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने शिक्षा से जुड़ी नई सुविधाओं का उद्घाटन किया. मौके पर स्कूली बच्चे, स्थानीय युवा, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कई विद्यालयों के शिक्षक मौजूद थे.

'बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं देकर तैयार कर रहे हैं': सीएम ने मौके पर कहा कि "जैसे-जैसे हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी. ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल जैसे संस्थान बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं देकर तैयार कर रहे हैं. इससे मुझे बहुत खुशी होती है. हमारा विजन है कि संसाधनों की कमी के कारण बच्चे पीछे न रहें. हम उन्हें सही मंच देने में विश्वास रखते हैं."

2,000 स्कूलों में नर्सरी-लेवल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू: सीएम ने आगे कहा कि "हमने पूरे हरियाणा में 2,000 स्कूलों में नर्सरी-लेवल की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की है, जिससे बच्चे शुरुआती स्तर से ही तैयार हो सकें. हम 8 से 14 साल के बच्चों को हर महीने 1,500 रुपये देते हैं और इन 2,000 स्कूलों में 40,000 से ज्यादा बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं. 15 से 19 साल के बच्चों के लिए हम 2,000 रुपये देते हैं."

'पांच बेटियों के गोल्ड मेडल जीतना हमारे लिए गर्व की बात है': हरियाणा सरकार ट्रेनिंग के लिए हॉस्टल में रहने वालों को 600 रुपये का डाइट अलाउंस भी देती है. नतीजे खुद बताते हैं कि हमने क्या किया है. इन 39 मेडल में से 13 गोल्ड मेडल हैं, और उनमें से सात गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं. खास बात यह है कि हरियाणा की हमारी पांच बेटियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं. यह हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है."

'खेल-खेल में सीखना, आगे बढ़ना, नन्हे सितारे': सीएम ने कहा कि हरियाणा में "3 से 6 साल के बच्चों के लिए हर जिले में 'मॉडल बाल वाटिका' बनाई जाएंगी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, आधुनिक लर्निंग माहौल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई नींव तैयार की जाएगी." उन्होंने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि 'खेल-खेल में सीखना, आगे बढ़ना, नन्हे सितारे'.

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ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल
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हिसार दौरे पर सीएम नायब सैनी
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