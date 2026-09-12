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'कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया और झूठे वादे किए'-सिरसा में सीएम सैनी ने पंजाब चुनाव को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( ETV Bharat )