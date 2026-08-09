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सीएम सैनी ने नारनौल में राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, नशा मुक्ति का दिया संदेश

महेंद्रगढ़ के नारनौल में राज्य-स्तरीय हाफ मैराथन का आयोजन हुआ. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई.

Half Marathon in Narnaul
Half Marathon in Narnaul (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
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महेंद्रगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ के नारनौल में राज्य-स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई. ये मैराथन 'हरियाणा उदय अभियान' के तहत आयोजित की गई. स्वतंत्रता दिवस समारोह की भावना को ध्यान में रखते हुए, इस साल की मैराथन की थीम "हर घर तिरंगा" रखी गई है.

सीएम ने दिया नशे से दूर रहने का संदेश: मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा "कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया. उन्होंने करोड़ों युवाओं से सीधे बात की. अपने संबोधन में उन्होंने नशा-मुक्त युवा पीढ़ी और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ एक अभियान की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि युवा भारत की 'अमृत पीढ़ी' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस पर 2047 तक देश को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है, इसलिए हमें नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए."

'नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई': सीएम ने कहा कि "इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, हमने 'हरियाणा उदय' पहल के माध्यम से नशा-मुक्त हरियाणा का संदेश जन-जन तक पहुँचाया है. मैराथन, साइक्लोथॉन, राहगिरी कार्यक्रमों या विभिन्न जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से हम लाखों युवाओं और नागरिकों को इस जन-आंदोलन से सक्रिय रूप से जोड़ रहे हैं. हम टास्क फोर्स, एंटी-नारकोटिक्स सेल और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं. अब तक लगभग ₹53 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है और ऐसे अवैध तरीकों से अर्जित 111 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है."

हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा "आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के उस विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें वे युवाओं को नशे की लत से बचाने और नशा-मुक्त हरियाणा बनाने पर ज़ोर देते हैं. प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत' बनाने का संकल्प लिया है. यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारे युवा नशे से मुक्त होंगे, जिससे हरियाणा और देश दोनों के विकास का रास्ता खुलेगा. इसी मुहिम के तहत आज नारनौल में 'नशा-मुक्त हरियाणा' मैराथन आयोजित की गई है. यह अभियान यमुनानगर में शुरू किया गया था, और यहाँ नारनौल में आप देख सकते हैं कि हज़ारों युवाओं ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है. यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है."

हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है- सीएम: CM सैनी ने कहा "चाहे देश की सुरक्षा करने वाले हमारे सैनिक हों, गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे युवा खिलाड़ी हों, या फिर इंडस्ट्री और स्टार्टअप सेक्टर में बेहतरीन काम करने वाले हमारे युवा हों. हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है. शिक्षा हो या बिना किसी 'पर्ची' या 'खर्ची' के रोज़गार मिलना, हरियाणा हर क्षेत्र में तेज़ी से तरक्की कर रहा है. युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है. वे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे कामों की सराहना करते हैं. आप देख सकते हैं कि 'हर घर तिरंगा' अभियान- जिसकी बात प्रधानमंत्री ने अमृत काल के दौरान की थी. अब सिर्फ़ शब्दों से आगे बढ़कर एक बड़े जन-आंदोलन में बदल गया है. मैं सभी को दिल से बधाई देता हूं."

'ये अभियान हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए पहल': इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि 'से नो टू ड्रग्स' अभियान हरियाणा को नशा-मुक्त बनाने की एक पहल है. युवाओं को जोड़ने के लिए यह एक बेहतरीन पहल है. मुझे खुशी है कि इस मैराथन में सबसे ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और युवाओं में ज़बरदस्त जोश देखने को मिला."

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