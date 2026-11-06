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राहुल गांधी बहस करना चाहते हैं, तो मैं हरियाणा में स्थान भी दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर भागने की आदत नहीं चलेगी- सीएम सैनी

Nayab Saini on Rahul Gandhi ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. नायब सैनी ने कहा कि 'जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त उसने कुछ काम नहीं किया. अब इसी वजह से वो संवैधानिक पीठों पर सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस चुनाव आयोग का भी अपमान कर रही है. कांग्रेस पार्टी की हरकतों को देश देख रहा है. अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए चुनाव आयोग ने समय सीमा दी थी, लेकिन वो उसपर तो कुछ नहीं कह रहे. वो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. अब तो देश के लोगों ने सोच लिया है कि ये विपक्ष के भी लायक नहीं हैं.'

राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर क्या बोले सीएम? राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसी भी मंच पर बहस की चुनौती दी थी. इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अमित शाह का चुके हैं कि उनसे बहस करने के लिए हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष आएगा. जहां भी वो बहस करना चाहते हैं. मैं उनके लिए हरियाणा में स्थान भी दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को झूठ बोलकर भाग जाने की जो आदत है. ऐसा उस बहस के दौरान नहीं चलेगा.'