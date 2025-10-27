ETV Bharat / state

हरियाणा में छठ की छटा, पंचकूला में CM ने सूर्य को दिया अर्घ्य, बोले - पूर्वांचल के लोगों का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान

हरियाणा में छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया.

हरियाणा में छठ की छटा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 8:31 PM IST

4 Min Read
पंचकूला/करनाल : हरियाणा में छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार शाम को व्रत रखने वाली महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया. हरियाणा में लगभग सभी जिलों में नदियों और नहरों के किनारे लोग इस खास पर्व के लिए जमा हुए थे. पंचकूला में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव हुआ जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए.

"छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु" : पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ मैया की पूजा-अर्चना की और घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "मैं कामना करता हूं कि छठी मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भरकर रखें. पूर्वांचल के लोगों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है. छठ पर्व भारतीय संस्कृति का सेतु है. ये पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ने का काम करता है. व्रत रखने वाली माताओं और बहनों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं. छठ पूजा के लिए पंचकूला, करनाल में घाट का निर्माण किया गया है. स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक और घाट का निर्माण करनाल में किया जा रहा है. वहीं पानीपत और सोनीपत में भी भव्य घाट का निर्माण किया गया. कैथल में भी जल्द एक घाट बनेगा.

पंचकूला में CM ने सूर्य को दिया अर्घ्य (Etv Bharat)

"गलत रास्ते से विदेश ना जाएं" : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमेरिका द्वारा हरियाणा के युवाओं को डिपोर्ट करने के मामले पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते से बाहर भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी एक्ट की जानकारी दी. उन्होंने युवाओं से गलत रास्ते से विदेश न जाने की अपील भी की.

एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी के वोट चोरी और संविधान को खतरा बताने वाले के आरोपों पर कहा कि उनके इन मुद्दों को हवा निकल गई है. उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा. कहा कि बिहार में आरजेडी सरकार के समय कुशासन था और विकास की जगह विनाश हुआ. सीएम ने कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनने जा रही है.

"11 वर्ष में 778 करोड़ रुपये खर्च": मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रदेश सरकार ने सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपये खर्च किए गए. निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी हरियाणा में चलाई गई है.

छठ मनाते नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

"एकता और श्रद्धा का संदेश" : वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने कहा कि " छठ का महापर्व लोक आस्था और सूर्य उपासना का प्रतीक है, जो समाज में एकता और श्रद्धा का संदेश देता है. इससे समाज में भाईचारा और सकारात्मकता का वातावरण बनता है."

पंचकूला में CM (Etv Bharat)
जय छठी मईया (Etv Bharat)
भीड़ को संबोधित करते नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

