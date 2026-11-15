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हरियाणा में धूमधाम के साथ मनाया गया छठ महापर्व, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की गई पूजा-अर्चना

हरियाणा में धूमधाम के साथ मनाया गया छठ महापर्व ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आस्था और आराधना का पर्व 'छठ' अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाओं (व्रतियों) ने अचल आस्था के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ माता की पूजा-अर्चना की. कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल विशेष रूप से शामिल हुए और पूर्वांचल समाज के साथ इस महापर्व की खुशियां साझा कीं.

सांसद नवीन जिंदल ने दी शुभकामनाएं : ​इस भव्य आयोजन में शिरकत करने पहुंचे सांसद नवीन जिंदल ने सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि ये दिन बेहद खुशी और उल्लास का है. हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर त्योहार को आपसी प्रेम, सद्भाव और मेलजोल के साथ मनाया जाता है.

​पूर्वांचल समाज के परिश्रम और पुरुषार्थ की सराहना : ​सांसद नवीन जिंदल ने पूर्वांचल समाज के लोगों का दिल से अभिनंदन करते हुए उनके कड़े परिश्रम की सराहना की. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज के लोगों ने यह साबित कर दिखाया है कि अपने कठिन परिश्रम और पसीने के बल पर व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है. उन्होंने युवाओं और समाज को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में जो भी कार्य करें, उसे पूरे पुरुषार्थ और निष्ठा के साथ करें, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती. सूर्योपासना और परिवार की खुशहाली की कामना : ​सांसद ने कहा कि छठ का ये महापर्व सूर्य देव और छठी मईया की आराधना का पर्व है, जिसे माताएं और बहनें पूरी निष्ठा, पवित्रता और अटूट आस्था के साथ मनाती हैं. इस व्रत के माध्यम से परिवार के कल्याण के साथ-साथ पूरे इलाके और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की जाती है. उन्होंने कहा कि हमारे मन में हमेशा ऐसा ही सकारात्मक भाव रहना चाहिए. ​कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम सबको समाज के नाते हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए. भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बना रहे, इसी मंगलकामना के साथ उन्होंने सभी को छठ महापर्व की फिर से शुभकामनाएं दीं.