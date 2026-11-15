हरियाणा में धूमधाम के साथ मनाया गया छठ महापर्व, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की गई पूजा-अर्चना
Haryana Chhat Puja : हरियाणा में आस्था और आराधना के छठ महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया.
Published : November 15, 2026 at 11:01 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 11:08 PM IST
कुरुक्षेत्र: धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आस्था और आराधना का पर्व 'छठ' अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाओं (व्रतियों) ने अचल आस्था के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ माता की पूजा-अर्चना की. कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल विशेष रूप से शामिल हुए और पूर्वांचल समाज के साथ इस महापर्व की खुशियां साझा कीं.
सांसद नवीन जिंदल ने दी शुभकामनाएं : इस भव्य आयोजन में शिरकत करने पहुंचे सांसद नवीन जिंदल ने सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि ये दिन बेहद खुशी और उल्लास का है. हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर त्योहार को आपसी प्रेम, सद्भाव और मेलजोल के साथ मनाया जाता है.
पूर्वांचल समाज के परिश्रम और पुरुषार्थ की सराहना : सांसद नवीन जिंदल ने पूर्वांचल समाज के लोगों का दिल से अभिनंदन करते हुए उनके कड़े परिश्रम की सराहना की. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज के लोगों ने यह साबित कर दिखाया है कि अपने कठिन परिश्रम और पसीने के बल पर व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है. उन्होंने युवाओं और समाज को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में जो भी कार्य करें, उसे पूरे पुरुषार्थ और निष्ठा के साथ करें, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती.
सूर्योपासना और परिवार की खुशहाली की कामना : सांसद ने कहा कि छठ का ये महापर्व सूर्य देव और छठी मईया की आराधना का पर्व है, जिसे माताएं और बहनें पूरी निष्ठा, पवित्रता और अटूट आस्था के साथ मनाती हैं. इस व्रत के माध्यम से परिवार के कल्याण के साथ-साथ पूरे इलाके और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की जाती है. उन्होंने कहा कि हमारे मन में हमेशा ऐसा ही सकारात्मक भाव रहना चाहिए. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम सबको समाज के नाते हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए. भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बना रहे, इसी मंगलकामना के साथ उन्होंने सभी को छठ महापर्व की फिर से शुभकामनाएं दीं.
चंडीगढ़ में डूबते सूर्य को अर्घ्य : चंडीगढ़ में शाम को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. इस मौके पर चंडीगढ़ सहित ट्राईसिटी के हजारों श्रद्धालु पूजा के लिए घाटों और निर्धारित स्थानों पर पहुंचे. शहर में सेक्टर-42 की लेक और इंदिरा कॉलोनी में मुख्य आयोजन किया गया. दोनों जगह शाम होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. महिलाएं पूजा की टोकरी में फल, ठेकुआ, गन्ना और अन्य प्रसाद लेकर पहुंचीं और पानी में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया.
रेवाड़ी में छठ की छटा : लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन रविवार शाम रेवाड़ी में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. शहर ही नहीं औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा, भिवाड़ी, बावल में बनाए कृत्रिम घाटों पर पूर्वांचल राज्यों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. जैसे जैसे शाम की शुरुआत हुई वैसे ही व्रत कर रहे श्रद्धालु और उनके स्वजन घर से निकलकर घाटों की ओर चलने लगे. उनके स्वागत और उत्साहवर्धन करते हुए जगह जगह ढोल नगाड़ों ने माहौल उत्सवमय बनाया. घाटों पर भरे पानी में खड़े होकर श्रद्धालु अस्त होते सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हुए मंगलकामना की प्रार्थना में लीन हुए. वहीं बच्चे और युवा आयोजन स्थल पर जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाने में व्यस्त दिखे.
पानीपत में छठ की छटा : आस्था और लोक परंपरा के महापर्व छठ पूजा को लेकर पानीपत में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. हजारों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु छठ पूजा के लिए विभिन्न घाटों पर पहुंचे. श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और स्वस्थ जीवन की कामना की. छठ पर्व के इस पावन अवसर पर पानीपत की पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण भी अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचीं. उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से सभी के मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा. इस दौरान एसपी मेधा भूषण ने प्रदेश और देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पर्व के साथ उनकी बचपन से ही गहरी आस्था और भावनात्मक जुड़ाव रहा है. इस पर्व से उनके परिवार की भी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं. पूरा परिवार मिलकर हर वर्ष इस पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाता है. उन्होंने बताया कि इस बार उनकी माता ने भी छठ व्रत रखा है और सभी परिजन मिलकर पूजा में शामिल हुए हैं.
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