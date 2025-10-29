ETV Bharat / state

हरियाणा मंत्रिमंडल की 3 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक, पीएम मोदी के दौरे को लेकर होगा मंथन

चंडीगढ़ : एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, वहीं उससे पहले 3 नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी. ये बैठक तीन नवंबर को ग्यारह बजे सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा के साथ ही कई अहम मुद्दों पर हरियाणा कैबिनेट मंथन कर सकती है

पीएम के दौरे से पहले कैबिनेट की बैठक : तीन नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी. सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जहां सरकार आम जनता से जुड़े कई अहम फैसले ले सकती है, वहीं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेगबहादुर सहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा. इस दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री सिख म्यूजियम और रविदास म्यूजियम का इनॉग्रेशन भी शामिल है. बता दें कि 1 नवम्बर से 25 नवम्बर के दौरान हरियाणा में गुरु तेग बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा.

पीएम दौरे को लेकर मंथन : पीएम नरेंद्र मोदी का 25 नवम्बर का हरियाणा दौरा अहम रहने वाला है. इस दिन पीएम कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक में मंथन हो सकता है. कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाया जाए, इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही जिन योजनाओं और परियोजनाओं का पीएम शुभारंभ करेंगे, उससे जुड़ी प्रगति रिपोर्ट पर भी कैबिनेट मंथन कर सकती है.

कई अन्य मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा : इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है जिसमें किसानों और अन्य लोगों से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं. वहीं कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर भी बात हो सकती है.