'फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को दी गई मान्यताओं की समीक्षा करेगी हरियाणा सरकार', दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं. इस पूरे प्रकरण पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की प्रतिक्रिया सामने आई है. विपुल गोयल ने कहा कि सरकार स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी को दी गई सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाएगी.

अल फलाह यूनिवर्सिटी को दी गई मान्यता की समीक्षा करेगी सरकार: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद ही सरकार किसी भी मान्यता को रद्द करने जैसे कदम पर अंतिम फैसला लेगी. उन्होंने कि सरकार का ये भी प्रयास रहेगा कि कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए हर कदम सोच-समझ कर लिया जाएगा.

बिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रतिक्रिया दी (Etv Bharat)

'आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा': दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से जुड़े आतंकी कनेक्शन पर दुख जताते हुए विपुल गोयल ने कहा कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा एजेंसियां इस समय हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं और इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत सजा दिलाने का काम किया जाएगा.