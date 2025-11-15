Bihar Election Results 2025

'फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को दी गई मान्यताओं की समीक्षा करेगी हरियाणा सरकार', दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

Vipul Goyal on Al Falah University: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रकरण पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रतिक्रिया दी है.

Vipul Goyal on Al Falah University
Vipul Goyal on Al Falah University (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 1:35 PM IST

फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं. इस पूरे प्रकरण पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की प्रतिक्रिया सामने आई है. विपुल गोयल ने कहा कि सरकार स्थिति पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी को दी गई सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाएगी.

अल फलाह यूनिवर्सिटी को दी गई मान्यता की समीक्षा करेगी सरकार: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद ही सरकार किसी भी मान्यता को रद्द करने जैसे कदम पर अंतिम फैसला लेगी. उन्होंने कि सरकार का ये भी प्रयास रहेगा कि कार्रवाई से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए हर कदम सोच-समझ कर लिया जाएगा.

बिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रतिक्रिया दी (Etv Bharat)

'आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा': दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से जुड़े आतंकी कनेक्शन पर दुख जताते हुए विपुल गोयल ने कहा कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा एजेंसियां इस समय हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं और इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत सजा दिलाने का काम किया जाएगा.

'मामले में 360 जांच जारी': कैबिनेट मंत्री ने कहा कि "डॉक्टर जैसे सम्मानित प्रोफेशन में काम करने वाला व्यक्ति भी यदि ऐसी खतरनाक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो ये समाज और देश दोनों के लिए चिंताजनक है. ऐसे लोग विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं और इस पर सरकार बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी. फरीदाबाद हमेशा भाईचारे की मिसाल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रदेश सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी दृढ़ता के साथ कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी.

