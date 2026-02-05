ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री को 'गद्दार' कहने पर विपुल गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- "कोई नई बात नहीं ये कांग्रेस का पुराना कल्चर है"

फरीदाबाद: हरियाणा संसद में हुए हंगामे के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस द्वारा 'गद्दार' कहे जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पलटवार किया है. मंत्री ने कहा कि "ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस का कल्चर ही ये है. पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं. किसी मंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद गलत है. इससे कांग्रेस की सोच और राजनीति का स्तर साफ दिखाई देता है. कांग्रेस में जब तक कोई नेता उनके साथ रहता है, उनके प्रति आस्था दिखाता है. जैसे ही वह नेता देश व जनहित में काम करने लगता है और विकास की बात करता है, तो कांग्रेस उसे गद्दार कहने लगती है".

कांग्रेस पर बरसे विपुल गोयल: विपुल गोयल ने कहा कि "यह कांग्रेस की पुरानी आदत और सकारात्मक राजनीति नहीं है. इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहले भी कई ऐसे लोगों को गद्दार साबित करने की कोशिश की, जिन्होंने देश के लिए ईमानदारी से काम किया. कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है. उनका आचरण कैसा है, ये राज्य की जनता को पता है. जनता इस बात का समय-समय पर जवाब भी देती है. कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है और किसी भी रचनात्मक चर्चा से दूर भागती है".