केंद्रीय मंत्री को 'गद्दार' कहने पर विपुल गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- "कोई नई बात नहीं ये कांग्रेस का पुराना कल्चर है"
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और संसद में केंद्रीय मंत्री को 'गद्दार' कहने पर पलटवार किया.
Published : February 5, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 1:23 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा संसद में हुए हंगामे के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस द्वारा 'गद्दार' कहे जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पलटवार किया है. मंत्री ने कहा कि "ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस का कल्चर ही ये है. पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं. किसी मंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद गलत है. इससे कांग्रेस की सोच और राजनीति का स्तर साफ दिखाई देता है. कांग्रेस में जब तक कोई नेता उनके साथ रहता है, उनके प्रति आस्था दिखाता है. जैसे ही वह नेता देश व जनहित में काम करने लगता है और विकास की बात करता है, तो कांग्रेस उसे गद्दार कहने लगती है".
कांग्रेस पर बरसे विपुल गोयल: विपुल गोयल ने कहा कि "यह कांग्रेस की पुरानी आदत और सकारात्मक राजनीति नहीं है. इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने पहले भी कई ऐसे लोगों को गद्दार साबित करने की कोशिश की, जिन्होंने देश के लिए ईमानदारी से काम किया. कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है. उनका आचरण कैसा है, ये राज्य की जनता को पता है. जनता इस बात का समय-समय पर जवाब भी देती है. कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है और किसी भी रचनात्मक चर्चा से दूर भागती है".
"जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं विपक्ष": मंत्री गोयल ने उदाहरण देते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री आने वाले बजट को लेकर 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी विधायकों को एक स्थान पर बुलाकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था. सीएम चाहते थे कि बजट आम जनता के हित में बने और विपक्ष की राय भी ली जाए. लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक या नेता इस बैठक में नहीं पहुंचा. इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है. जिस दिन बजट पेश होगा, उस दिन कांग्रेस सड़क पर उतकर विरोध करेगी. लेकिन जब चर्चा का मौका मिलता है तो वह उससे दूर रहती है. यह कांग्रेस की नकारात्मक और अवसरवादी राजनीति को दर्शाता है".
ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला टीचर सस्पेंड, सीएम सैनी ने दिए आदेश
ये भी पढ़ें: 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट की बैठक में तारीख पर लगी मुहर, कई बड़े बदलाव करने जा रही सरकार