फरीदाबाद में खिलाड़ियों को सौगात, मंत्री विपुल गोयल ने किया मिनी स्टेडियम का उद्घाटन, बोले- "युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव ये स्टेडियम"

फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आधुनिक मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया.

मंत्री विपुल गोयल ने किया मिनी स्टेडियम का उद्घाटन
मंत्री विपुल गोयल ने किया मिनी स्टेडियम का उद्घाटन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 26, 2026 at 9:38 AM IST

2 Min Read
फरीदाबाद हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर-14 में निर्मित आधुनिक मिनी स्टेडियम का भव्य उद्घाटन किया गया. कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रविवार को स्टेडियम का इनॉगरेशन किया. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, आरडब्ल्यूए पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे. यह मिनी स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल, स्वास्थ्य और प्रतिभा विकास का एक सुरक्षित एवं सशक्त मंच प्रदान करेगा."

"युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की मांग": इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "खेल किसी भी समाज की ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक होते हैं. युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें. सेक्टर-14 का यह मिनी स्टेडियम फरीदाबाद में खेल संस्कृति को नई दिशा देगा और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा".

"युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव ये स्टेडियम": कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि “यह मिनी स्टेडियम केवल एक संरचना नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव है. खेलों के माध्यम से युवा अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास सीखते हैं. हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को अपने क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिलें, ताकि उनकी प्रतिभा किसी भी संसाधन के अभाव में पीछे न रह जाए. स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और खेल अवसंरचना का विकास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. भविष्य में फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की और भी खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी".

लोगों ने मंत्री का जताया आभार: उद्घाटन के बाद स्थानीय युवाओं एवं खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला. क्षेत्रवासियों ने इस मिनी स्टेडियम को बच्चों और युवाओं के लिए एक नई सौगात बताते हुए इसे खेल प्रतिभाओं के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया. स्थानीय नागरिकों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "यह स्टेडियम आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा."

संपादक की पसंद

