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फरीदाबाद में जलभराव की बाथरूम के शावर से तुलना, मंत्री विपुल गोयल के दावों पर उठे सवाल

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में हुए जलभराव को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री का कहना है कि फरीदाबाद में करीब 120 एमएम बारिश हुई और इसके बावजूद नगर निगम समेत तमाम संबंधित विभागों ने जलनिकासी के लिए लगातार काम किया. उनका दावा है कि शहर में एक-दो स्थानों को छोड़कर अधिकांश जगहों से समय रहते पानी निकाल दिया गया.

बाथरूम के शावर से की तुलना : मंत्री के मुताबिक पिछले छह महीने से संबंधित विभाग जलनिकासी की तैयारियों में जुटे हुए थे और करीब 80 से 90 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है. जो कमियां अभी बाकी हैं, उन्हें भी जल्द दूर करने का दावा किया गया है. लेकिन जलभराव को लेकर मंत्री ने जो उदाहरण दिया, वो अब चर्चा का विषय बन गया है. विपुल गोयल ने कहा कि बारिश के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर पानी जमा होना स्वाभाविक है. उन्होंने इसकी तुलना बाथरूम में चलने वाले शावर से करते हुए कहा कि जिस तरह बाथरूम में शावर चलने के दौरान कुछ समय के लिए पानी इकट्ठा होता है, उसी तरह बारिश के दौरान सड़क पर भी पानी दिखाई दे सकता है. मंत्री के मुताबिक महत्वपूर्ण ये है कि बारिश रुकने के बाद पानी कितनी जल्दी निकलता है.

फरीदाबाद में जलभराव की बाथरूम के शावर से तुलना (ETV Bharat)

घंटों बाद भी जलभराव क्यों ? : लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फरीदाबाद की जमीनी तस्वीर मंत्री के इस दावे से मेल खाती है?. अगर बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होना सामान्य है तो बारिश रुकने के बाद शहर के कई इलाकों में घंटों बाद भी जलभराव क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर जिन इलाकों में हर बारिश के बाद यही समस्या सामने आती है, वहां स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई?. नहर पार की बात करें तो यहां करीब दर्जनभर से ज्यादा कॉलोनियां जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं. इन इलाकों में बड़ी आबादी रहती है और बारिश के बाद लोगों को अपने घरों तक आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह घरों के आसपास भी पानी जमा है. सवाल यह भी है कि अगर जलनिकासी व्यवस्था का 80 से 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तो फिर इतनी बड़ी आबादी वाले इन इलाकों में पानी की निकासी अब तक क्यों नहीं हो पाई?.

मंत्री के दावे के बावजूद कॉलोनियों में जलभराव क्यों ? : शहर के पॉश इलाकों की तस्वीर भी पूरी तरह अलग नहीं है. यहां भी कई जगह जलभराव देखने को मिला. हालांकि कुछ इलाकों में टैंकर मंगाकर पानी निकालने की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी सुविधा शहर की हर कॉलोनी में उपलब्ध है?. ओल्ड अंडरपास भी जलनिकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. बारिश के दौरान यहां एक गाड़ी पानी में फंस गई थी, जिसके बाद रास्ता बंद करना पड़ा. सवाल है कि अगर बारिश के बाद पानी निकालने की व्यवस्था इतनी प्रभावी है तो ये रास्ता अब तक सामान्य क्यों नहीं हो पाया?. बल्लभगढ़ में भी हालात बहुत अलग नहीं हैं. यहां एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जलभराव की समस्या बनी हुई है. बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर भी पानी जमा है, जबकि पल्ला-बसमतपुर रोड पूरी तरह जलमग्न नजर आया. फरीदाबाद के एनआईटी जैसे प्रमुख इलाके भी जलभराव से अछूते नहीं रहे. कई सड़कों पर पानी जमा है. दयालबाग इलाके में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली. इसके अलावा सेक्टर 91 में भी पानी भरा हुआ है. यानी सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी क्यों आया. सवाल ये है कि बारिश रुकने के बाद भी पानी कितनी देर तक सड़क पर और लोगों के घरों के आसपास जमा रहा.