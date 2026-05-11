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"पंजाब में BJP रचेगी नया इतिहास", श्रुति चौधरी बोलीं- "PM मोदी की राष्ट्रवाद और विकास की नीति का चल रहा जादू"

हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने दावा किया है कि आने वाले पंजाब चुनाव में बीजेपी इतिहास रचेगी.

Haryana Cabinet Minister Shruti Chaudhary Says that the BJP will Win in Punjab Election after West Bengal
"पंजाब में BJP रचेगी नया इतिहास" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 5:02 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 5:13 PM IST

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चरखी दादरी : हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भाजपा की हालिया राजनीतिक सफलताओं को नए भारत की जनभावना बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा टीम की मेहनत का असर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक राजनीतिक बढ़त ने ये साबित कर दिया है कि जनता अब भय और तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर निकलकर विकास और राष्ट्रवाद की नीति पर भरोसा जता रही है.
पंजाब में इतिहास रचेगी बीजेपी : कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने दावा किया कि भाजपा आने वाले समय में पंजाब सहित कई राज्यों में नया राजनीतिक इतिहास रचेगी. श्रुति चौधरी ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के पीछे पीएम मोदी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता और अमित शाह की मजबूत संगठनात्मक रणनीति सबसे बड़ा कारण रही है.

"पंजाब में BJP रचेगी नया इतिहास" (ETV Bharat)

हर खेत तक पानी का संकल्प : दादरी में सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने दक्षिण हरियाणा में नहरी पानी व्यवस्था को लेकर बड़ा मंथन किया. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बंसीलाल के समय बनाए गए वाटर चैनलों के अच्छे दिन अब फिर लौटने वाले हैं. उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि बधवाना डिस्ट्रिब्यूटरी का कार्य पूरा होने से 35 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और दक्षिण हरियाणा की टेल तक नहरी पानी पहुंचाने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री ने जलघरों में पानी आपूर्ति मजबूत करने के लिए पावरफुल मोटर्स उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए और कहा कि भाजपा सरकार हर खेत तक पानी के संकल्प को मिशन मोड में पूरा कर रही है.

Last Updated : May 11, 2026 at 5:13 PM IST

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